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Gündem CHP’li isim Davutoğlu’nu gömdü! Ahmet, 6’lı masayı yoruyor
Gündem

CHP’li isim Davutoğlu’nu gömdü! Ahmet, 6’lı masayı yoruyor

Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, altılı masanın ortağı Ahmet Davutoğlu'na sert tepki göstererek, "Yüzde 0,3 oy oranı ile Türkiye'yi yönetmek istiyor! Davutoğlu Altılı Masa'yı yoruyor" dedi.

Yeniakit Publisher
2023-01-12 12:18:00 -
CHP’li isim Davutoğlu’nu gömdü! Ahmet, 6’lı masayı yoruyor

Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, altılı masanın ortağı Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun sözlerine tepki gösterdi.

Davutoğlu'nun, "Her genel başkan hem cumhurbaşkanlığı hem de bakanlık alacak. Cumhurbaşkanı bizleri dinlemezse meclis fesih olur" sözlerini eleştiren Yarkadaş, "Davutoğlu, yüzde 0,3 oy oranı ile Türkiye'yi yönetmek istiyor!" dedi.

Altılı masanın ortağı Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldığı bir programda, "Cumhurbaşkanı içeriden veya dışarıdan olsun, genel başkanlar her stratejik kararda imza yetkisine sahip olacak." sözlerini söylemişti. Cumhurbaşkanının genel başkanları dikkate almaması durumunda ne olacağının sorulması üzerine Davutoğlu, "Cumhurbaşkanı Meclis desteğini kaybeder. Ülke yeniden seçime gitmek zorunda kalır." cevapladı. CHP'li Barış Yarkadaş ise Davutoğlu'nun sözlerine cevap vererek, "Bu ne demokrasinin temel kurallarına ne de eşitlik ilkesine uyuyor!" dedi.

'NE DEDİĞİNİN FARKINDA MI?'

Davutoğlu'nun sözlerine tepki gösteren CHP'li Yarkadaş, "Ya Ahmet Davutoğlu'na ne demeli? Davutoğlu, yüzde 0,3 oy oranı ile Türkiye'yi yönetmek istiyor! Bu ne demokrasinin temel kurallarına ne de eşitlik ilkesine uyuyor! "Cumhurbaşkanı stratejik kararları 6 genel başkanla birlikte verecek" diyen Davutoğlu, adeta "eli kolu bağlanmış" bir cumhurbaşkanı tarifi yapıyor. Davutoğlu, bu saçmalığa ve "Zihni Sinir projelere" hepimizi ikna etmeye çalışıyor. Altılı Masa'ya en çok Altılı Masa'nın aktörleri zarar veriyor. Ahmet Davutoğlu Altılı Masa'yı yoruyor." dedi.

 

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Yorumlar

mkaya

vallahi bunlar iyi günleri bunların biri kör biri topal biri evde kalmış vb .. sıkıntıları büyük
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