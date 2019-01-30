CHP'li isim Altaylı'ya detaylarıyla anlattı! Meğer neler olmuş neler

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, CHP'de önemli görevler üstlenmiş bir ismin kendisine "Garanti görülen yerler için verilen kavga akıl alır gibi değil. Bu kadar sert bir mücadeleyi iktidar partisine karşı bile vermiyor kimse" dediğini aktardı.Altaylı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik de "Allah sabır versin" ifadesini kullandı.

Fatih Altaylı, "Allah kolaylık versin Kemal Bey" başlığıyla yayımlanan yazısında "Cumhuriyet Halk Partisi’nin aday belirleme ve aday açıklama süreçlerindeki garabetlerin, CHP seçmeninde ve örgütünde yarattığı 'hayal kırıklığı' ve hatta 'öfkeyi' yazdım dün. Haliyle CHP’den tanıdığım bazı isimler aradı. Bir dönem parti içinde önemli görevler de üstlenmiş birinin anlattıkları, inanılır gibi değildi" ifadesini kullandı.

MYK al gülüm ver gülüm

Altaylı, CHP'li ismin CHP içerisinde iyi niyetli olarak tanımlayabileceğimiz tek kişinin Kılıçdaroğlu olduğunu ve samimi olarak süreçleri anlamaya ve yönetmeye çalıştığını aktardı.

Altaylı CHP'li yetkilinin ''Yerel seçimde aday belirleme sürecinin detaylarını anlatsam oturur ağlarsın. MYK üyeleri al gülüm ve gülüm anlayışı içinde. Her birinin kafasında kendine yakın bir aday ismi var. Oturup aralarında pazarlık ediyorlar'' sözlerine vurgu yaparak şunları anlattı:

Kılıçdaroğlu bu pazarlığın içinde değil

Sen benim adayımı destekle ben de senin adayını destekleyeyim anlayışı içindeler. Kemal Bey bu pazarlık süreçlerinin içinde değil ve bunlarla baş edemiyor. Aday belirlenirken hiç kimse o adayın seçim bölgesinde bir artı sağlayıp sağlamayacağını, il geneline nasıl bir oy katkısı yapacağını hesaplamıyor. Benim adamım olsun isterse oyları düşürsün anlayışı içinde davranan bir MYK var. Kazanması pek mümkün görünmeyen yerlerde bile benim adayım olsun isterse tek puanlık artış sağlamasın anlayışı var.

Garanti görülen yerler için yapılan kavga akıl alır gibi değil

Çoğunluk es kaza kazanırsa benim adayım kazanmış olsun diye bakıyor meseleye. Her ilçe adayının sağlayacağı bir iki puanlık artışın büyükşehri kazandırma ihtimalini arttırdığını kimse göz önüne almak istemiyor. Yıllarca bir ilçede ilçe başkanlığı yapmış birini bambaşka bir ilçeden başkan adayı göstermeyi kimseye anlatmak mümkün değil. Garanti görülen yerler için verilen kavga akıl alır gibi değil.

Bu kadar sert mücadeleyi iktidara karşı bile vermiyorlar

Bu kadar sert bir mücadeleyi iktidar partisine karşı bile vermiyor kimse. Herkes siyasi dürüstlükten söz ederek istemediği adayı karalıyor ama aynı kişiler şaibenin bini bir para olmuş başkanları aday yapmak için canhıraş uğraşıyorlar. Daha önce büyükşehir adayı yaptığımız bir kişiyi aday yapmıyoruz. Tamam kabul. Ama hakkında ondan çok daha fazla iddialar olan birini hiç çekinmeden aday gösterebiliyor MYK.

Tunç Soyer için bile ne mücadele verildi

İzmir’de Tunç Soyer en güçlü adayımızdı. Onu gösterebilmek için bile ne uğraşlar verildi bir bilsen. İşlerine geldiği zaman örgütü savunan ama işlerine gelmediği zaman örgütü yok sayan bir anlayış içinde olan çok isim var. Bu Türkiye’nin genel geçer siyaseti olabilir ama biz bir alternatif sunma iddiasındaysak, kendi içimizde başlamalıyız farklı davranmaya. Fakat öyle bir niyet yok.

Başka yapacak bir şey yok

Altaylı, yazısını "Türkiye’de gidişattan memnun olmayan milyonların umut bağladığı partinin durumunun içerden özeti bu. Allah Kemal Kılıçdaroğlu’na sabır versin demekten başka yapacak bir şey yok" diye noktaladı.