0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

CHP’li ırkçı başkana suç duyurusu yağıyor

Bolu’da HDP-CHP oylarıyla belediye başkanı seçilen Tanju Özcan’ın muhacir düşmanlığı yargıya taşındı. Özcan hakkında suç duyurusunda bulunan avukat Kerami Özdemir, “CHP’li Tanju Özcan, söylem ve eylemleri ile suç işlemiştir” dedi.

20 Nisan 2019 Cumartesi 12:47
CHP’li ırkçı başkana suç duyurusu yağıyor

Bolu’da HDP-CHP oylarıyla belediye başkanı seçilen Millet İttifakı’nın adayı Tanju Özcan, koltuğa oturur oturmaz ilk darbeyi muhacirlere indirdi. Topu topu 50 muhacirin belediyeden yardım almasını hazmedeyen ve göreve başlar başlamaz mültecilere yapılan yardımı kesen CHP’li Tanju Özcan hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Avukat Kerami Özdemir tarafından Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmek üzere Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan suç duyurusunda, CHP’li Özcan’ın ayrımcı tutumunun kamuoyunda infial uyandırdığı, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği ifade edildi.

İlk suç duyurusu Özdemir’den

31 Mart seçimlerinde Bolu'da belediye başkanı seçilen CHP'li Tanju Özcan'ın “Suriyelilere yemek yok” şeklinde tepki çeken açıklamasının yankıları sürüyor. Yardıma muhtaç 50 Suriyeli muhacirin yemeğini kesen ve muhacirleri hedef alan sözleri ile nedeniyle CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında 12 Nisan’da suç duyurusunda bulunan Avukat Kerami Özdemir, gazetemiz Akit’e yaptığı açıklamada, ayrımcılığın hem milletler arası hem de iç hukuk kuralları açısından suç olduğunu kaydetti. Özdemir, “CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın mültecilere yönelik ayrımcı kararı, uluslararası hukuk açısından bir suçtur. Irkçılık ve ayrımcılık, Birleşmiş Milletler teşkilat kararlarıyla kati olarak yasaklanmıştır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ilgili hükümlerinde, kesin kararlar vardır” ifadelerini kullandı.

Bakanlık da sessiz kalmamalı

CHP’li başkanın halkı kin ve nefrete sürüklediğini ifade eden Avukat Özdemir, “Anayasanın ilgili maddelerinde ırkçılık yasağı sadece Türkiye vatandaşlarını kapsamaz. Buna mülteciler de dahildir. CHP’li Tanju Özcan, söylem ve eylemleri ile suç işlemiştir. Hakkında dava açılarak cezalandırılması ve İçişleri Bakanlığınca soruşturma başlatılması gerekir” diye konuştu. Kerami Özdemir, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın mültecilere yardım yapılmaması talimatına ilişkin CHP’nin de harekete geçmesi gerektiğini aksi taktirde CHP’nin ırkçı uygulamadan sorumluğu olduğunu söyledi. Koltuğa oturur oturmaz ilk darbeyi muhacirlere indiren Tanju Özcan’ın faşist uygulamasına tepki gösteren Kerami Özdemir, “CHP’li Tanju Özcan’ın muhacirlere yönelik düşmanca uygulaması; dünyada en son olarak Güney Afrika Cumhuriyeti’ndeki ırkçı rejim tarafından uygulanıyordu. Güney Afrika’daki ayrımcılık sistemine ‘apartheid’ tanımı getirilmişti. Uzun yıllar boyunca beyaz ırkın yönetiminde olan Güney Afrika'da siyahilere uygulanan ayrımcılık, Nelson Mandela’nın devlet başkanı olmasıyla son bulmuştu. CHP ise ayrımcılık geleneğini halen sürdürüyor” dedi.

Yeni Akit Gazetesi

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Nisan 2019 Cumartesi 12:47
  1. HDP-CHP
  2. Millet İttifakı’nın adayı Tanju Özcan
  3. Tanju Özcan
  4. CHP’li Tanju Özcan
  5. Avukat Kerami Özdemir
  6. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı
  7. Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı
  8. 31 Mart seçimleri
  9. CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan
  10. Akit
  11. CHP
  12. apartheid
  13. Güney Afrika
  14. Nelson Mandela

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    31. Uluslararası çocuk resim yarışması ödülleri verildi
    1. 31. Uluslararası çocuk resim yarışması..
    2. "Egea Seni Piste Çağırıyor" etkinliği..
    3. Tasarruf ve üretim birbirinden..
    4. Kabil'de bakanlık binasına saldırı
    5. Kırıkkaleli şehidin baba ocağına Türk..
    6. Uluslararası Eskrim Çocuk Kupası
    7. CK Enerji Boğaziçi Elektrik, ‘Temiz..
    8. Nazilli’de öğretmenlerden beğenilen..
    9. Ecdad mirası vakıfa seküler kanca
    10. Ahmet Ağaoğlu: "Trabzonspor ruhu,..
    11. Muğla’nın yüzde 21,8’i çocuk
    12. Başkan Seçer: "Ningbo kenti ile her..
    13. Başkan Özlü’den taziye mesajı
    14. Çocuklar kitapları yaşayarak okuyor
    15. Tropik kelebek bahçesi açılıyor
    16. 15 Temmuz ihanetinin perde arkası..
    17. Kredi kartını müşterisine veren Türk..
    18. Prof. Sezgin: “Bolca yiyip karnımızı..
    19. Düzce nüfusunun yüzde 25,3’ü çocuk
    20. DPÜ’lü 6 öğrenci ve iki mezuna ’Afiş..
    21. İlhan Özer: “İnşallah bu deplasman..
    22. AK Parti, Kayapınar ilçesinde YSK'ye..
    23. Macron’a Ermeni soykırım kararı..
    24. ‘Aşkımızın adı fındık tadı’ oyunu..
    25. Düzce’de mart ayında 523 konut satıldı
    26. Gökçin Aras, Nilüfer Kariyer..
    27. Polisin alkollü sürücüyle alkolmetre..
    28. Binicilikte 23 Nisan heyecanı
    29. Eğitim-Bir-Sen, geleceğin..
    30. CHP’de istifa
    Pervin Buldan tehdit etti, Kılıçdaroğlu devreye girdi
    Pervin Buldan tehdit etti, Kılıçdaroğlu devreye girdi
    Yetkili isim açıkladı! Şu ana kadar 5 bin kişi istifa ettirildi
    Yetkili isim açıkladı! Şu ana kadar 5 bin kişi istifa ettirildi
    Ekrem İmamoğlu'nun musakka-antrikot şovu kurgu çıktı!
    Ekrem İmamoğlu'nun musakka-antrikot şovu kurgu çıktı!
    İşte İmamoğlu’nun bir an önce cevaplaması gereken sorular!
    İşte İmamoğlu’nun bir an önce cevaplaması gereken sorular!
    Erdoğan talimat verdi! Fiyatlar düşecek
    Erdoğan talimat verdi! Fiyatlar düşecek

    Günün Karikatürü

    20 Nisan 2019
    Çarpıcı iddia: Darbeci Sudan ordusu Türkiye'ye mühlet verdi!
    Çarpıcı iddia: Darbeci Sudan ordusu Türkiye'ye mühlet verdi!
    Fatih Portakal'dan Ekrem İmamoğlu'na montaj!
    Fatih Portakal'dan Ekrem İmamoğlu'na montaj!