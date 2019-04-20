CHP’li ırkçı başkana suç duyurusu yağıyor

Bolu’da HDP-CHP oylarıyla belediye başkanı seçilen Millet İttifakı’nın adayı Tanju Özcan, koltuğa oturur oturmaz ilk darbeyi muhacirlere indirdi. Topu topu 50 muhacirin belediyeden yardım almasını hazmedeyen ve göreve başlar başlamaz mültecilere yapılan yardımı kesen CHP’li Tanju Özcan hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Avukat Kerami Özdemir tarafından Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmek üzere Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan suç duyurusunda, CHP’li Özcan’ın ayrımcı tutumunun kamuoyunda infial uyandırdığı, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği ifade edildi.

İlk suç duyurusu Özdemir’den

31 Mart seçimlerinde Bolu'da belediye başkanı seçilen CHP'li Tanju Özcan'ın “Suriyelilere yemek yok” şeklinde tepki çeken açıklamasının yankıları sürüyor. Yardıma muhtaç 50 Suriyeli muhacirin yemeğini kesen ve muhacirleri hedef alan sözleri ile nedeniyle CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında 12 Nisan’da suç duyurusunda bulunan Avukat Kerami Özdemir, gazetemiz Akit’e yaptığı açıklamada, ayrımcılığın hem milletler arası hem de iç hukuk kuralları açısından suç olduğunu kaydetti. Özdemir, “CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın mültecilere yönelik ayrımcı kararı, uluslararası hukuk açısından bir suçtur. Irkçılık ve ayrımcılık, Birleşmiş Milletler teşkilat kararlarıyla kati olarak yasaklanmıştır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ilgili hükümlerinde, kesin kararlar vardır” ifadelerini kullandı.

Bakanlık da sessiz kalmamalı

CHP’li başkanın halkı kin ve nefrete sürüklediğini ifade eden Avukat Özdemir, “Anayasanın ilgili maddelerinde ırkçılık yasağı sadece Türkiye vatandaşlarını kapsamaz. Buna mülteciler de dahildir. CHP’li Tanju Özcan, söylem ve eylemleri ile suç işlemiştir. Hakkında dava açılarak cezalandırılması ve İçişleri Bakanlığınca soruşturma başlatılması gerekir” diye konuştu. Kerami Özdemir, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın mültecilere yardım yapılmaması talimatına ilişkin CHP’nin de harekete geçmesi gerektiğini aksi taktirde CHP’nin ırkçı uygulamadan sorumluğu olduğunu söyledi. Koltuğa oturur oturmaz ilk darbeyi muhacirlere indiren Tanju Özcan’ın faşist uygulamasına tepki gösteren Kerami Özdemir, “CHP’li Tanju Özcan’ın muhacirlere yönelik düşmanca uygulaması; dünyada en son olarak Güney Afrika Cumhuriyeti’ndeki ırkçı rejim tarafından uygulanıyordu. Güney Afrika’daki ayrımcılık sistemine ‘apartheid’ tanımı getirilmişti. Uzun yıllar boyunca beyaz ırkın yönetiminde olan Güney Afrika'da siyahilere uygulanan ayrımcılık, Nelson Mandela’nın devlet başkanı olmasıyla son bulmuştu. CHP ise ayrımcılık geleneğini halen sürdürüyor” dedi.