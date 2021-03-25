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Siyaset CHP'li İmamoğlu'nun İBB bünyesinde topladığı terör sevicilerden Beyza Yavuz: Kendisini eleştirenlere hakaretler savurdu!
Siyaset

CHP'li İmamoğlu'nun İBB bünyesinde topladığı terör sevicilerden Beyza Yavuz: Kendisini eleştirenlere hakaretler savurdu!

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun İBB bünyesinde topladığı terör sevicilerden Beyza Yavuz adlı kadın, sosyal medyada vatandaşlarla HDP tartışmasına girdi. Yavuz, HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nu güzellediği mesajına gelen tepkilere, hakaretlerle cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-25 22:55:00 - 2021-03-25 23:57:23
CHP'li İmamoğlu'nun İBB bünyesinde topladığı terör sevicilerden Beyza Yavuz: Kendisini eleştirenlere hakaretler savurdu!

 Yeniakit.com.tr 

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı bünyesinde toplanan, terör sevicilerden Beyza Yavuz adlı kadın, hakkındaki hapis cezası okunduktan sonra milletvekilliği düşen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nu güzelledi. Beyza Yavuz'un twitter mesajına tepki yağdı. Yavuz, kendisine tepki gözterenlere hakaretlerle cevap verirken, çareyi mesajı silmekte buldu.

'CHP'liyim diye geçinirsiniz ama...'

Hem Beyza Yavuz'a tepki gösteren vatandaşlardan birisi, "Yazık. Gerçekten bir de ulu önderin arkasına saklanıp CHP'liyim diye geçinirsiniz ama öte yandan hem Atatürk hem de Türkiye Cumhuriyeti düşmanı insanları kollama görevi üstlenmişsiniz." dedi. Yavuz bu mesaja, laubali bir tavır takınarak, şöyle cevap verdi: "Ya hadi yaaaa öffff bi bitmediniz..." Bir başka sosyal medya kullanıcısı da "Biz değil, sizin hastalıklı zihniyetiniz bitecek elbek." diyerek Yavuz'u eleştirdi.

Hakarete başvurdu!

Gelen tepkilerle başedemeyen Yavuz, ardından hakaret dilini seçti: "Her şeyden önce insanım. Bu yüzden bu tavrım ama inanın anlamanızı bekleyip size kaldıramayacağınız bir sorumluluk yüklemeyeceğim."

Çareyi paylaşımı kaldırmakta buldu

Yavuz, art arda tepki alınca çareyi paylaşımını silmekte buldu.

Geçmişte de terörist seviciliği yapmıştı

CHP İstanbul Gençlik Kolları İl Başkan Yardımcısı Beyza Yavuz, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Güneydoğu'da öldürülen PKK/KCK terör örgütü mensubu şahısları meşrulaştırdığı Leylan adlı ilk romanının kapak görselini paylaşarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Başak’a ve onun buğdaylarına Delâl’e, Dılda’ya..."

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Yorumlar

hizipsavar

ibb oldu hdpkk yuvası eko da adamım diye eziyor. yazık istanbul bu yobaz zihniyeti hak etmiyor.
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Putsavar

Iste size evrim gecirmis tam bir post-kemalist. Artik putlar kesmiyor, pedofili gerek, terör gerek, lutilik gerek. Alin da basiniza calin "gercek" kemalist putperestler.
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