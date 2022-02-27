CHP'li İmamoğlu'nun görüştüğü Cem Özdemir'den skandal sözler: Şehirlere Ermeni isimlerini...

Mısırlı gazeteci Sabır Meşhur, Youtube hesabından önceki gün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşen ve Türkiye düşmanlığı ile tanınan Almanya Gıda ve Tarım Bakanı Cem Özdemir'in skandal bir konuşmasını paylaştı.

Türkiye'yi bölme projesi

Enver ve Talat Paşalar için “katiller” ifadesini kullanan Almanya Gıda ve Tarım Bakanı Cem Özdemir, yaptığı bu konuşmada Türkiye'yi bölme projesini tek tek anlatıyor.

İşte İmamoğlu'nun samimi pozlar verdiği Özdemir'in o skandal konuşması;

"PKK’ya ve Kandil’e silahları susturun derken şunu da ekliyorum; Türkiye Cumhuriyeti Devleti PKK silahları susturduğunda gereken cevabı vermeye hazır mı?

"Ermeni isimlerini geri vermenin zamanı gelmiştir"

Ankara’da köylere, kentlere eski isimlerini geri verecek mi? Artık bundan böyle Tunceli’ye Dersim diyecek miyiz? Sadece Kürt isimlerini değil, Ermeni isimlerini de geri vermenin zamanı gelmiştir, geçmiştir arkadaşlar. Ankara’ya soruyorum anadilde eğitim gelecek mi?”