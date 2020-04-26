CHP'li İmamoğlu'nu savunan Sevilay Yılman bakın nasıl taklalar attı!

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"Son birkaç gündür İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu üzerinden bir provokasyon sahneye konulmaya çalışılıyor" ifadelerini kullanan Sevilay Yılman'ın, Aleviliği İslam'dan çıkaran CHP'li İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ilginç bir şekilde savunması dikkat çekti.

Yahudileri temsil eden Haham çiziminin altındaki Arapça 'Allah' lafzına benzer bir ifadenin olmasına da değinmeyen Sevilay Yılman'ın İmamoğlu savunması, sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Aleviliğin İslam dışı gösterildiğini kabul etti

Yazısının ilk satırlarında 4 din adamı resmedildiğini kabul eden Sevilay Yılman "Gördüğünüz üzere çizimde 4 din adamı resmedilmiş. Bir imam, rahip, dede ve haham... Ve üzerine de oklarla o din adamlarının temsil ettiği dinler yazılmış. Tabii görünce ben de şaşırdım." ifadelerini kullandı.

"Aleviliğin apayrı bir din gibi gösterilmesine anlam veremedim"

"Üç semavi dinin yani Hristiyanlık, İslamiyet, Yahudilik arasında Aleviliği İslamiyet’in içinde değil de apayrı bir din gibi gösteren bir kare olmasına anlam veremedim ve işin içinde başka bir iş olduğunu hissedip aslını öğrenmek için sarıldım telefona…" ifadeleriyle Alevilik'in İslam'ın dışında gibi gösterilmesine şaşırdığını söyleyen Yılman, CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat’ı aradığı belirtti.

Sevilay sonra çevirdi... Provokatif olan çizim değil oklar ve yazılarmış

Ancak, resimdeki anlam veremediği çizimler yerine dikkat çekilmek için konulan oklar ve yazılara provokatif olduğunu söylemesi pes dedirtti.

İmamoğlu'nu aklamak için taklalar attı

Tepkilerin asıl noktasını saptıran ve 4 din adamı resmedildiğini söyleyerek Aleviliğin İslam'dan çıkarıldığını kabul eden Sevilay Yılman şu ifadelerle İmamoğlu'nu aklamaya çalıştı:

(44 sayfalık kitapçığın) 32 ile 33. sayfasında da; “Demokrasi, vatandaşların din ve vicdan özgürlüklerinin de güvencesidir. Herkes dininin ya da inancının gereklerini yerine getirme, dini inanç ve kanaatlerini açıklama, ibadet etme ve öğretme özgürlüğüne sahiptir. Bu özgürlük, din değiştirme ya da herhangi bir dine bağlı olmama özgürlüğünü de içerir…” ifadeleri ile de “demokrasi ve vicdan özgürlüğünün” önemine vurgu yapılıyor...

Ve bu vurgu yapılırken de yine çocukların meseleyi doğru kavrayabilmesi adına imam, rahip, haham ve bir de Alevi dedesi figürleri resmediliyor...

Deniliyor ki yani çocuklara; “Demokrasilerde her alanda olduğu gibi yurttaşlar din ve inançlarını yaşama konusunda da eşittir ve bu eşitlik de devletin güvencesi altındadır!”

Yani iki gündür; “İmamoğlu Aleviliği İslamiyet dışı bir din gibi göstermeye çalışıyor! Alevileri resmen ötekileştiriyor” diyerek yaygara kopartanların kullandığı malzemeye dair herhangi bir emare yok!

Bırakın sosyal medyada dolaşıma sokulan resimdeki gibi kırmızı oklarla İslamiyet, Hristiyanlık, Alevilik, Yahudilik falan yazılmasını…

Dinlerden tek bir kelime ile söz dahi edilmiyor!

Sözü "Gerçek bir Alevi, bir Alev dedesi ile imamın yan yana getirilmesinden gocunmaz"a bağladı

Olayı daha da çarpıtarak CHP'li İmamoğlu'nu aklamaya devam eden Sevilay Yılman, Alevilerin bu çizimden hoşnut kalacağını iddia ederek şu ifadelerde bulundu:

Zira gerçek bir Alevi, bir Alevi dedesi ile imamın yan yana resmedilmesinden asla gocunmaz!

Gocunanlar ancak Alevi inancını yok sayan, reddeden ve dahası cemevlerinin Alevi inançlı yurttaşların bir ibadet merkezi olarak kabul edilmesinden rahatsızlık duyanlardır!

Asıl sorun da zaten budur!

Cemevi/dede kurumlarını eşit yurttaşlık anlayışı içinde kabul etmemek ve bir imam ile dedenin basit bir karikatürde bile bir arada olmasını içine sindirememektir!

Siz sindirememiş olabilirsiniz ama bilin istiyorum...

İmamoğlu’nun küçük çocuklara dağıtmış olduğu o kitapçıkta “Din ve inanç özgürlüğü demokrasinin güvencesi altındadır!” vurgusunda özellikle Aleviliğe işaret amacıyla Alevi dedesinin resmedilmiş olmasından...

Ötekileştirilmekten gına gelmiş tüm Aleviler ziyadesiyle mutlu olmuş ve hatta gurur duymuşlardır!