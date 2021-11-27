CHP'li İmamoğlu'nu böyle tokatladı: Ulaşımda da sıfır çektiniz

İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, AK Parti döneminde yapımına başlanan fakat CHP‘li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından yapımı durdurulan projelere dikkat çekti.

CHP’li İBB yönetiminin ulaşım konusunda da sınıfta kaldığını dile getiren Göksu, "Biz İstanbul ve İstanbullular için yapılan her iyi şeyi takdir ederiz. Burada da bizim başlattığımız ve çoğunu bitirmek üzere olduğumuz metroların bir kısmını devam ettiriyor olmanızı memnuniyet verici olarak görüyorum. Bunun için teşekkür ediyorum. Keşke; deprem, biyolojik arıtma, otoparklar, yeşil alan üretme gibi konularda da başlattığımız vizyoner çalışmaları iptal etmek yerine bitirseydiniz" dedi.

"Karnenizi kendiniz yazdınız"

"Metro konusunda kendi karnenizi kendiniz yazmışsınız zaten" diyen Göksu şu eleştirilerde bulundu:

"Şimdi bu karneye bir göz atalım. 2020 senesi için 2,2 km yeni raylı sistem projesini planlayıp performans programına yazmıştınız ama sene sonu geldiğinde bakmışsınız ki elde var sıfır. 2021 senesi için ise hızınızı alamayıp 33,07 km yeni metronun yapımına başlanacağını performans programına yazmıştınız. Gelmişiz senenin sonuna elde var yine sıfır. 2022 senesi için ise planladığınız toplam yeni metro inşaatı miktarı 2,6 km. Şimdi Sayın Başkan'a soruyorum: Seçim sürecinde ‘İstanbul’un metro ağını iki katına çıkaracağım’ diye söz verdiniz mi? Söz verdiyseniz hani sözünüzün gereği?. Allah aşkına döneminizde 1 km yeni metro projesi başlattınız mı? Bırakın metro projesi başlatmayı, ihalesini yapmayı yeni bir tane metronun projeni yaptınız mı? Burada daha önce demiştim. Korkarım ki döneminiz bittiğinde bir tane bile bir metro projelendirip yapıp açamayacaksınız. Bizim zamanımızda metrolar güzergâh biter açılışı yapılırdı. Şimdi durak durak açılış yapıyorsunuz. Duyuyoruz ki istasyonları da kısalmışsınız. Hatta makine bir tünele girerken, bir de tünelden çıkarken tören yapıyorsunuz. Bununla da iş yapıyor görünüyorsunuz."