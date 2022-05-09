CHP'li İmamoğlu'ndan yediği kazığı hazmedemedi! Atilla Taş sonunda doğruyu gördü

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CHP yandaşı Atilla Taş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan yediği darbeden sonra, Twitter hesabından itiraf gibi bir paylaşımda bulundu.

Taş, İBB Başkanı İmamoğlu'nun Karadeniz turunda Habertürk yazarı Nagehan Alçı'nın da yer almasını eleştirerek, "Size desteklerimiz haram olsun!" demişti.

Atilla Taş, Gökhan Özoğuz, Fazıl Say ve Şahan Gökbakar gibi yandaşlarının eleştirilerine cevap veren Ekrem İmamoğlu, "Hepsini akıllı olmaya davet ediyorum. Vız gelir tırıs gider. Hiç umurumda değil" demişti.

Taş satılmayı hazmedemedi!

İmamoğlu'nun tepkisinden sonra bir paylaşımda daha bulunan Atilla Taş, adeta itirafta bulunarak, "Arkadaşlar ben artık her konuda tarafsız ve objektifim. Hiçbir partiye mensup olmayıp, doğruya doğru, eğriye eğri diyeceğim artık! Olması gereken de hep buydu zaten!" ifadelerini kullandı.