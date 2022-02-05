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Siyaset CHP'li İmamoğlu'ndan güldüren 'oy oranı' çıkışı! "Hangi farkla kazanacağımı söylersem..."
Siyaset

CHP'li İmamoğlu'ndan güldüren 'oy oranı' çıkışı! "Hangi farkla kazanacağımı söylersem..."

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı canlı yayında kendi oy oranıyla ilgili güldüren bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-02-05 00:20:00 - 2022-02-05 00:21:51
CHP'li İmamoğlu'ndan güldüren 'oy oranı' çıkışı! "Hangi farkla kazanacağımı söylersem..."

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, TELE 1'de yayınlanan duayen gazeteci Uğur Dündar'ın sunduğu Demokrasi Arenası programına konuk oldu.

İstanbul'da alabileceği potansiyel oyla ilgili konuşan İmamoğlu, "Aynı farkla kazanmak beni üzer. Ben onun çok daha üstünde oy alacağımızı görüyorum. Buyurup gelsinler nasıl yanlış yaptıklarını kendileri görsünler. Ben misafirperver bir insanım. İstanbul'da hizmette yarışalım. İstanbul'da kaliteli iş üretme üzerine konuşalım da bunu yarıştıralım. Memleketin unutturulmak istenen bir sorunu var o da ekonomi. Ekonomi şu anda iktidarın en çok zafiyet verdiği alan. Bugün ben hangi farkla kazanacağımı açıklarsam kafaları önlerine eğilir. Fark söylersem daha fazla saldıracaklar o yüzden fark tahminimi söylemeyeceğim." ifadelerini kullandı.

 

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