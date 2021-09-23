CHP'li İmamoğlu'na olay çağrı! 'Yunanistan’da atalarının yanında kal, geri dönme'
Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Atina ziyareti sonrasında Yunan basının yazdıklarına dikkat çekerek, "İmamoğlu, Yunanistan'da atalarının yanında kal, geri dönme." dedi.
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CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yunanistan ziyaretinde Atina Belediye Başkanı ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü. Yunan Greek City Times gazetesi, İmamoğlu'nun ziyaretini, "Atalarını ziyarete geldi" diyerek duyurdu.
'Atalarının yanında kal'
Greek City Times gazetesine tepki, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Yardımcıoğlu'ndan geldi. BBP'li Yardımcıoğlu, "Sayın Ekrem İmamoğlu, Yunanistan’da atalarının yanında kal, geri dönme. Bak Yunan basını senin için 'Atalarını Ziyarete Geldi' diyor." tepkisini gösterdi.
Greek City Times gazetesinin Atina Müdürü Paul Antonopoulos, twitter paylaşımında, "İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün atalarının binlerce yıl önce Atina'da inşa ettiği eserleri ziyaret etti." demişti.