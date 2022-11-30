CHP'li İmamoğlu'na Düzce'de yüzünü ellemek istediği kadından şok tepki! Pişkin pişkin güldü
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Düzce ziyaretinde yüzünü ellemek istediği bir kadının beklemediği tepkisi ile karşılaştı.
Yeniakit.com.tr
İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, depremden bir hafta sonra Düzce'yi ziyaret etti.
İmamoğlu depremin merkez üssü Gölyaka ilçesini gezerken bir depremzedenin beklemediği tepkisi ile karşılaştı.
Gölyaka’da bir depremzede kadının yanağına dokunmak isteyen İmamoğlu'na kadın, "Elleme beni, deprem bitti" diye bağırdı.
Ekrem İmamoğlu ise yoluna devam ederken, "olsun" demekle yetindi.
CHP'li İmamoğlu'na Düzce merkezde bir genç de, "Galiba yanlış geldiniz. Burası Kartalkaya değil, Düzce." diyerek tepki göstermişti.