CHP'li İmamoğlu'na çağrı! 'İçişleri Bakanlığı bekletiyorsa çık da sen açıkla'

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Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Akit TV ekranındaki Manşetlerin Dili programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CHP'li İmamoğlu'nun 31 Mart seçiminden sonra koltuğa ilk oturduğunda belediyenin veri tabanını kopyaladığını hatırlatan Karahasanoğlu, "Ekrem İmamoğlu 31 Mart seçiminde bir kaç günlüğüne koltuğa oturur gibi olduğunda, belediyenin veri tabanını kopyaladı." dedi.

İmamoğlu'nun, "yolsuzluk yapılmış" iddiasını değerlendiren Karahasanoğlu, şöyle devam etti:

" 'Burada çok büyük yolsuzluklar var' dediler. Şimdi de 'Biz suç duyurularını takip ediyorduk, altıncı ay İçişleri Bakanlığı müfettişleri gelip, hepsini elimizden aldı' diyorlar. Sen makama Nisan'da ilk oturduğunda bütün verileri kopayaladın da senden bunları almak istedikleri zaman, heralde bir fotokopisini de kendine almışsındır. Şimdi çık açıkla onları. '2,5 senedir bekletiyorlar' diyor. Onlar bekletiyorsa sen açıkla. Hangi yolsuzluk varsa söyle de biz de bilelim."

Programın tamamı: