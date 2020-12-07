CHP'li İmamoğlu: Hiç kimse, bir kenti tek başına yönetebilecek olağanüstü yeteneğe sahip değildir

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV) Yerel Yönetimler Okulu’nun kapanış dersini verdi.

İmamoğlu, internet üzerinden çevrimiçi gerçekleştirilen etkinlikte, “Yerel Yönetimlerde Katılımcı Mekanizmalar ve Süreçler” konulu bir konuşma yaptı.

“Bir kentin, iyi ve doğru yönetilip yönetilmediğini anlamak için yönetime katılım düzeyine bakmak yeterlidir” diyen İmamoğlu, “Bir kent, ancak içinde yaşayanların kente dair aidiyet duyguları güçlü ve derin ise, sorunlarını çözebilir. Ancak bu sayede gelişip, ilerleyebilir. Yöneticiler, çok değerli bilgi ve becerilere sahip olabilirler. Ama hiç kimse, kent gibi karmaşık bir toplumsal organizmayı tek başına yönetebilecek kadar olağanüstü bir yeteneğe sahip değildir. Hiçbir kent, tek bir seçici ve karar verici iradenin hakim olduğu kadar gri olamaz” şeklinde konuştu.