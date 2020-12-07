  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset CHP'li İmamoğlu: Hiç kimse, bir kenti tek başına yönetebilecek olağanüstü yeteneğe sahip değildir
Siyaset

CHP'li İmamoğlu: Hiç kimse, bir kenti tek başına yönetebilecek olağanüstü yeteneğe sahip değildir

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Hiç kimse, kent gibi karmaşık bir toplumsal organizmayı tek başına yönetebilecek kadar olağanüstü bir yeteneğe sahip değildir." sözleriyle dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bu sözleri, "İstanbul'u yönetemediğinin itirafı mı?" sorularına neden oldu.

Yeniakit Publisher
2020-12-07 23:07:00 - 2020-12-07 23:14:46
CHP'li İmamoğlu: Hiç kimse, bir kenti tek başına yönetebilecek olağanüstü yeteneğe sahip değildir

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV) Yerel Yönetimler Okulu’nun kapanış dersini verdi.

İmamoğlu, internet üzerinden çevrimiçi gerçekleştirilen etkinlikte, “Yerel Yönetimlerde Katılımcı Mekanizmalar ve Süreçler” konulu bir konuşma yaptı.

Bir kentin, iyi ve doğru yönetilip yönetilmediğini anlamak için yönetime katılım düzeyine bakmak yeterlidir” diyen İmamoğlu, “Bir kent, ancak içinde yaşayanların kente dair aidiyet duyguları güçlü ve derin ise, sorunlarını çözebilir. Ancak bu sayede gelişip, ilerleyebilir. Yöneticiler, çok değerli bilgi ve becerilere sahip olabilirler. Ama hiç kimse, kent gibi karmaşık bir toplumsal organizmayı tek başına yönetebilecek kadar olağanüstü bir yeteneğe sahip değildir. Hiçbir kent, tek bir seçici ve karar verici iradenin hakim olduğu kadar gri olamaz” şeklinde konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Trafik sigortası ne kadar? Trafik sigorta fiyatı
Otomotiv

Trafik sigortası ne kadar? Trafik sigorta fiyatı

Trafik sigortası ne kadar, trafik sigortası fiyatı 2021 kaç para oldu? soruları sürücüler tarafından araştırılıyor. 2017’den bu yana uygulan..
Sağlık Bakanlığı açıkladı: Karantina süreleri değiştirildi
Sağlık

Sağlık Bakanlığı açıkladı: Karantina süreleri değiştirildi

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile koronavirüs tespit edilen kişilerle temas edenlerin karantina süresinde değişiklik yapıldığ..
Dikkat! Altın için flaş tahmin: Önümüzdeki 6-9 ay içinde...
Ekonomi

Dikkat! Altın için flaş tahmin: Önümüzdeki 6-9 ay içinde...

Altın, ABD ile Çin arasındaki gerilimin azalması ve aşı haberlerinin gelmesiyle yatay seyrediyor. Altın fiyatları 2021'de ne olacak yatırımc..
Satılık 2008 model Ford Mondeo
Satılık 2008 model Ford Mondeo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay