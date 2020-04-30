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Aktüel

CHP'li İlgezdi, cezaevlerinde Kovid-19'a karşı önlem alınmasını istedi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi: - "Cezaevlerinde hamile, bebekli ve hasta mahkumlar başta olmak üzere olası salgın riskinde can kaybı yaşanmaması için acil önlem alınması gerekiyor. Aksi takdirde meydana gelebilecek ölümlerde sorumluluk, önlem almayan, almakta geciken veya uyarıları görmezden gelen siyasi ve bürokratik iradenin olacaktır"

Yeniakit Publisher
2020-04-30 11:34:35 -
CHP'li İlgezdi, cezaevlerinde Kovid-19'a karşı önlem alınmasını istedi

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, cezaevlerinde salgın riskinde can kaybı yaşanmaması için acil önlem alınması gerektiğini belirterek, "Aksi takdirde meydana gelebilecek ölümlerde sorumluluk önlem almayan, almakta geciken veya uyarıları görmezden gelen siyasi ve bürokratik iradenin olacaktır." ifadesini kullandı.

İlgezdi, yaptığı yazılı açıklamada, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün 13 Nisan'da Türkiye genelindeki cezaevlerinde toplam vaka sayısının 17 olduğu, 3 mahkumun virüs nedeniyle hayatını kaybettiği açıklamasından 15 gün sonra vaka sayısının 120'ye yükseldiğini aktardı.

Gamze Akkuş İlgezdi, "Cezaevlerinde giderek artan risk, Adalet Bakanı Gül'ün açıklamalarından da ortaya çıkmıştır. 15 günde yüzde 606 artış vardır. Üstelik bu artışın yaşandığı sürede infaz yasasının kabulüyle birlikte cezaevlerinden yaklaşık 90 bin kişi de tahliye edilmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Cezaevlerinde 3 bin 100 çocuk hükümlü ve tutuklu bulunduğunu, 780 çocuğun anneleriyle cezaevlerinde yaşadığını aktaran İlgezdi, cezaevlerinin dezavantajlı gruplarını oluşturan hamileler, çocuklar ve hastaların daha büyük riskle hayatını sürdürmeye çalıştığını kaydetti.

Türkiye'de vaka sayısı düşerken, cezaevlerinde artış görüldüğünü, salgının bu hızla artması halinde yeni ölümlerin yaşanacağını belirten İlgezdi, şu görüşlerini paylaştı:

"Cezaevlerinde hamile, bebekli ve hasta mahkumlar başta olmak üzere olası salgın riskinde can kaybı yaşanmaması için acil önlem alınması gerekiyor. Aksi takdirde meydana gelebilecek ölümlerde sorumluluk önlem almayan, almakta geciken veya uyarıları görmezden gelen siyasi ve bürokratik iradenin olacaktır."

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