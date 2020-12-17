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Siyaset CHP'li ilçe başkanı, 17 yaşındaki kızı taciz etti
Siyaset

CHP'li ilçe başkanı, 17 yaşındaki kızı taciz etti

CHP'nin Bursa, Osmangazi İlçe Başkanı M.A.'nın 17 yaşındaki kıza attığı belirtilen skandal mesajlar gündeme bomba gibi düştü.

Yeniakit Publisher
2020-12-17 08:21:00 -
CHP'li ilçe başkanı, 17 yaşındaki kızı taciz etti

CHP'deki taciz skandallarına her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Bu kez Bursa'da yaşanan mide bulandırıcı olay, partinin içinde bulunduğu durumu gözler önüne serdi.

İddiaya göre M. A. saat 23.00'te "pişt" diyerek tacize başladığı genç kıza sonrasında farklı emojiler attı. S. G.'nin, "Neden böyle emojiler atıyorsun, bir şey de abi" demesi üzerine M.A., "Bana abi deme" cevabını verdi. Buna anlam veremeyen genç kız bu kez "Neden abi demeyeyim ki" diye sorunca M.A, "Senden hoşlanıyorum" karşılığını verdi. Sabah'ın haberine göre, şok olan genç kız terslediği ve konuşmayı sonlandırdığı ilçe başkanının bu davranışını annesine anlattı.

Kızının taciz edildiğini öğrenen anne, tüm mesajların çıktısını alıp CHP Genel Merkezi'nin yolunu tuttu. Genel başkan yardımcılarıyla görüşen anne-kız "İnceleyeceğiz" denilerek Bursa'ya gönderilirken taciz olayının üstü örtüldü. M.A.'nın daha önce evli bir kadınla ilişkisi olduğu ortaya çıkmıştı. Ancak CHP, M.A. yerine kadının kocası olan Z. G.'nin partiden üyeliğinin düşürülmesi için harekete geçti.

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