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Siyaset CHP’li İbrahim Kaboğlu'ndan skandal açıklama: Derhal serbest bırakın
Siyaset

CHP’li İbrahim Kaboğlu'ndan skandal açıklama: Derhal serbest bırakın

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, "Selahattin Demirtaş" ve "Osman Kavala"nın derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-09-19 15:16:00 -
CHP’li İbrahim Kaboğlu'ndan skandal açıklama: Derhal serbest bırakın

Millet İttifakı üyesi partilerden, "Anayasa'yı ihlal" ile "siyasal veya askeri casusluk" suçlarından yargılanan Osman Kavala ve terör soruşturmalarından cezaevinde bulunan eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş için özgürlük çağrıları yapılmaya devam ediliyor.

Geçtiğimiz aylarda CHP, HDP, SP ve İYİ Parti arasında yapılan "Federasyon Anayasası" için yürütülen görüşmelere başkanlık etmesiyle gündeme gelen CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, bu çağrıyı yapan son kişi oldu.

"Derhal serbest bırakılsınlar"

Twitter hesabından bir dizi paylaşımda bulunan Kaboğlu, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin, Kavala ve Demirtaş'ın serbest bırakılması gerektiğini yinelediğini belirterek "Türkiye, derhal Kavala ve Demirtaş kararlarının gereğini yapmalıdır" dedi.

 

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