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Gündem CHP'li İBB'ye tepki: Fakir fukaranın hayaliyle oynamayın!
Gündem

CHP'li İBB'ye tepki: Fakir fukaranın hayaliyle oynamayın!

İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, sosyal yardım bütçesini 2021 yılında %2'ye düşüren CHP'li İBB'ye tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-25 17:15:00 -

İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, sosyal yardım bütçesinin AK Parti ve MHP grubunun oyları ile %3'ten %15'e yükseltildiğini, ancak CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) sosyal yardım bütçesini 2021 yılında %2'ye düşürdüğünü duyurdu.

CHP'li İBB'ye tepki gösteren Göksu, fakir fukaranın hakkını CHP'nin insafına bırakmayacaklarını bildirdi.

"Fakir fukaranın hakkını CHP'li bir belediyenin insafına terk etmeyeceğiz"

Göksu, yaptığı konuşmada CHP'li İBB'ye tepki göstererek "Fakir fukaranın hayaliyle oynamayın. Onları umutlarıyla oynamayın. İstanbullular müsterih olsunlar. Bu getirdikleri yönetmelikle fakir fukaranın hakkını CHP'li bir belediyenin insafına terk etmeyeceğiz. İstanbul halkının hukukunu koruyacak ne varsa bu yönetmeliği tadilen geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Eren

Teşvik Bey bu Ekrem’i iyi tAkip edin. Bak göreceksiniz o yüzde 2 de götürüp yandaş bir şirkete verecek. İnan öyle yapacak.
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