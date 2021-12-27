CHP'li İBB'nin 'terör iltisaklı' çalışanlarına teftiş, Mansur Yavaş'ı da telaşlandırdı! Madem 'asılsız' bu telaşınız neden?

İBB’deki ‘terör iltisaklı’ çalışanlar için İçişleri Bakanlığınca açılan teftişe tepki gösteren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Asılsız ithamların karşısında tek vücut olarak yer almaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) görevli, terör örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle bazı İBB çalışanlarına yönelik özel teftiş başlatıldığını açıkladı. Bu kararın ardından CHP'li İBB yönetimi 'terör iltisaklı' çalışanları için sorumluluğu üstlenmezken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı.

HDP'ye diyet ödeyen CHP'yi korku sardı

Seçim zamanı desteklerini aldıkları HDP'ye diyet borcu ödeyen CHP'yi korku sardı. "Büyükşehir Belediye Başkanları Ankara Buluşması"nda konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da, CHP'li İBB'ye destek vererek, söz konusu iddiaların 'asılsız' olduğunu ileri sürdü.

Mansur Yavaş 'asılsız itham' dedi

Yavaş açıklamasında, "Dayanışma içerisinde bir bütün halinde hareket edecek, süreci yakından takip edecek ve asılsız ithamların karşısında tek vücut olarak yer almaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yavaş şöyle konuştu:

Kentlerimizde sağlanan bu güven duygusu ve huzur iklimine rağmen, Belediye Başkanlarımız hakkında son günlerde çok ağır sözler söylenmekte ve açıklamalar yapılmaktadır. Bu konuda detaylı açıklamamızı yarınki deklarasyonumuzda detaylı olarak vurgulayacağız. Ancak burada altını çizerek vurgulamak isterim ki, bizler Büyükşehir Belediye Başkanları olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da haksızlıkların karşısında olacağız. Dayanışma içerisinde bir bütün halinde hareket edecek, süreci yakından takip edecek ve asılsız ithamların karşısında tek vücut olarak yer almaya devam edeceğiz.