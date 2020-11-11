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Gündem CHP'li İBB'nin suya zam teklifi AK Parti oylarıyla reddedildi
Gündem

CHP'li İBB'nin suya zam teklifi AK Parti oylarıyla reddedildi

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yönetime geçmesinden beri suya yapılmak istenen 3. zam AK Parti'nin oylarıyla reddedildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-11 20:53:00 -
CHP'li İBB'nin suya zam teklifi AK Parti oylarıyla reddedildi

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi, 1 buçuk yılda suya 3’üncü kez zam yapmak için meclise teklifte bulundu. Ancak yapılan zam teklifi AK Parti oylarıyla reddedildi.

Suya zam teklifi reddedildi

İBB, ilk olarak Kasım 2019 meclisinde suya yüzde 80, Temmuz 2020’de yüzde 40, Kasım 2020’de ise ortalama yüzde 35 zam teklifinde bulunan İBB yönetimi ayrıca her ay TÜFE oranında da su fiyatının zamlı olarak güncellenmesini istedi. Ancak Tarife Komisyonu “Temmuz ayında zam yapılmış olması dikkate de alınarak koronavirüste vatandaşların suya erişiminin engellenmemesi amacıyla zam yüzde 35 zam teklifi Mayıs 2021’de görüşülmek üzere iade edilmiştir” diyerek zam teklifi iptal etti.

İSKİ'nin hazırladığı 2021 Analitik Bütçe Tasarısı Tarife Tekliflerine göre 2020 için 7 milyar 776 milyon 456 bin lira olan bütçe, 2021 yılı için 7 milyar 959 milyon 457 bin TL olarak belirlendi.

2021 yılı su satış tarifeleri tekliflerinde ise, konutlarda kullanılan 0-15 metreküpe kadar olan su kullanımı için uygulanan 4,50 liralık tarife yüzde 35 artışla 5,63 lira, 16 metreküp ve üzeri olan kullanımda 6,76 lira olan tarife ise yine yüzde 35 artışla 8,45 lira olarak düzenlendi.

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