CHP'li İBB'nin ikiyüzlülüğünü böyle anlattı: Geçmişte "hayır" dedikleri projelerle şimdi övünüyorlar

Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, Habertürk TV'de katıldığı canlı yayında, İstanbul'daki metro hatları ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Tevfik Göksu, İBB'nin CHP'li meclis üyelerinin geçmişte onay vermedikleri projeleri tek tek tek saydıktan sonra CHP'li yönetimin bugün onay vermedikleri projelerle övündüklerini söyledi.

Tevfik Göksu, canlı yayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin AK Parti döneminde iken yapılan yapılan ve projelendirilen metro hatlarını tek tek sıraladıktan sonra Mahmutbey -Mecidiyeköy metro hattına yönelik iddialara değindi.

Mecidiyeköy - Mahmutbey hattı ile ilgili çarpıcı detay

Göksu, CHP'li İBB'nin ihalesi projesi dahi yapılmamış denilen hattın 2019 yılı yapılan projelerini göstererek CHP'li İBB'nin sadece tek bir durak ilavesi yapmak istediğini bunu da tüm projeyi yeniden yapıyormuş gibi yansıtmaya çalıştığını söyledi.

Mahmutbey-Mecidiyeköy metro hattının 18 kilometrelik bölümünün 31 Mart'tan önce test sürüşünün dahi yapıldığını anlatan Göksu, hattın sadece açılışının seçim sonrasına bırakıldığını belirterek CHP'li İBB'nin bu metro hattını kendileri yapmış gibi gösterdiklerine dikkat çekti.

"Test sürüşü yapılan hattı CHP'li İBB biz yaptık diye sahiplendi"

Metrolar projelendirilmiş, ihalesi yapılmış, finansları temin edilmiş ve inşa süreci başlamış metro hatlarının sadece 4 hat için Kadir Topbaş'tan sonra Büyükşehir Belediye Başkanı olan Mevlüt Uysal'ın değerlendilsin talebi olduğunu hatırlatan Göksu "AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı bu metrolar için Belediye Meclisi'nden finans için yetki istedi. Oysa bugün İmamoğlu, "aynı anda 10 hatta metro çalışması yapılan Dünyanın tek şehriyiz" diye duyurusunu yapıyor. Bu slogan da 2014 seçimlerinde rahmetli Kadir Topbaş'ın sloganıdır. Bu metrolar belediye meclisine geldiğinde Sayın İstanbul Belediye Başkanı ile birlikte CHP'li Meclis üyeleri sadece bir tanesine onay verdi" dedi.