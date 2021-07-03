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Gündem CHP'li İBB'nin ardından Mansur Yavaş da sağlık çalışanlarının ücretsiz haklarını kaldırdı!
Gündem

CHP'li İBB'nin ardından Mansur Yavaş da sağlık çalışanlarının ücretsiz haklarını kaldırdı!

Koronavirüs salgınıyla birlikte sağlık çalışanlarına sağlanan ücretsiz ulaşım hakkı İBB'nin'nin ardından Ankara'da kaldırıldı. EGO Genel Müdürlüğü, sağlık çalışanlarının ücretsiz ulaşım hakkının 1 Temmuz itibarıyla sonlandığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-03 00:21:00 -
CHP'li İBB'nin ardından Mansur Yavaş da sağlık çalışanlarının ücretsiz haklarını kaldırdı!

EGO Genel Müdürlüğü, sağlık çalışanlarının toplu taşıma araçlarından ücretsiz olarak yararlanma hakkının 1 Temmuz itibarıyla sona erdiğini bildirdi.

EGO Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kovid-19'la mücadelede görev yapan sağlık çalışanlarının Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri doğrultusunda, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın talimatıyla otobüs, metro ve ANKARAY'dan 30 Haziran'a kadar ücretsiz yararlanabildiği anımsatıldı.

Ücretsiz ulaşım hakları sona erdi

Kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabına ilişkin 27 Haziran'da yayımlanan İçişleri Bakanlığı genelgesiyle ülke genelinde uygulanan kısıtlamaların büyük bölümümün kaldırıldığını belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte yaklaşık 15 aydır devam eden sağlık çalışanlarımızın toplu taşıma araçlarından ücretsiz olarak yararlanma hakkı, 1 Temmuz 2021 itibarıyla sona ermiştir. Kuruluşumuz, kanun, yasa ve yönetmeliklere uygun olarak toplu taşıma hizmeti sunmakla yükümlüdür. Toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanacak gruplar, ilgili kanun, yönetmelik ve kararlarla belirlenmiş olup bu gruplar arasında sağlık personeli yer almamaktadır.

Fedakarca çalışan, hayatlarını ortaya koyan, göz bebeğimiz sağlık çalışanlarımıza ilişkin ilgili mevzuatta herhangi bir düzenleme yapılması veya ücretsiz yararlanma hakkının yeni bir kararla uzatılması halinde, konuyla ilgili bilgilendirme ivedilikle yapılacaktır."

Sağlık çalışanlarından ücretsiz haklarını kaldıran CHP'li İBB'ye tepki
Sağlık çalışanlarından ücretsiz haklarını kaldıran CHP'li İBB'ye tepki

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Sağlık çalışanlarından ücretsiz haklarını kaldıran CHP'li İBB'ye tepki

 

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