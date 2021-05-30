CHP'li İBB'den yüzde 50 zam hamlesi!

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), yarın İstanbulluları üzecek bir teklifle Genel Kurul'a geliyor.

İSKİ tarafından yeni getirilen teklife göre, hem tarifelere yüzde 25, hem de yüzde 25 ücretsiz insani su kullanım hakkını iptali ile birlikte İstanbul'da suya toplam yüzde 50 zam yapılması öngörülüyor.

2021'de yüzde 6,84'lük zam yapılmıştı

İSKİ, 2021 yılı su satış tarifelerine yüzde 25 artı aylık TÜFE oranında zam talebinde bulunmuştu. Ancak İSKİ'nin teklifi kabul edilmemiş ve su fiyatlarına 1 Ocak 2021'den itibaren yüzde 6,84'lük zam yapılmıştı.