CHP'li İBB'den "yaşlı otobüs" ihalesi... Nereden nereye İmamoğlu?

Bahçelievler'de ölümlü İETT kazasının ardından CHP'li İBB'nin 2012 model, 550 bin km'de otobüs almak için ihale açtığı ortaya çıktı.

İETT filosunun yaş ortalaması 4.99'dan 9.5'a ulaştı.

İstanbul'da neredeyse her gün yaşanan İETT otobüsü kazalarına önceki gün bir yenisi daha eklendi. Bahçelievler'de meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

AK Parti döneminde kendi öz kaynaklarıyla yüzlerce sıfır kilometre otobüs alan İBB, 2012 model 550 bin kilometre otobüsler için ihaleye çıktı.

İBB Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, konuyla ilgili şunları söyledi:

"3 bin 47 yeni otobüs, bin 999 yenilenen özel halk otobüsü olmak üzere toplam 6 bin 510 araç ile İstanbul halkına hizmet eden bir dönemin devamında yapmanız gereken sadece düzenli bakım ve filoya yeni otobüslerin eklenmesiydi."

Yaş ortalaması: 9.5'a çıktı

2013-2018 yılları arasında İBB'nin tamamen öz kaynaklarıyla 2 bin 250 sıfır km otobüs aldığını hatırlatan Türkyılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"İmamoğlu'na yaş ortalaması 4.99 olan bir otobüs filosu emanet ettik, şu an yaş ortalaması 9.5 civarında. Bizim öz kaynaklarla sıfır araçlar alınırken şimdi tüm araçlar için kredi peşinde koşan, minimum 2012 model ve maksimum 550 bin km araç ihaleleri açılıyor. İETT'nin 150 yıllık güçlü bünyesi her gün zayıflıyor. Bizim dönemimizde yaş haddini dolduran yüzlerce aracı dünyanın çeşitli bölgelerine hibe eden İETT, her yıl onlarca otobüsün hurdaya ayrıldığı bir yapıya bürünmüştür. Ulaşım konusunda sembolik rakam vaatlerinden en pahalı ulaşım seviyelerine, ortalama ulaşım sürelerinde küresel ligde sonunculuğa, öğrenciler için sürekli sübvanse yapan yönetimden meclis kararlarını yok sayan bir yönetime, güvenli ve konforlu ulaşıma erişen İstanbul'dan, yaşayanlarının her an can ve mal tehlikesi yaşadığı bir ulaştırmama düzenine geçilmiştir."

Tek hizmeti sarıya boyamak

İBB'nin CHP'li Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kazalarla ve arızalarla anılacağını belirten Türkyılmaz, "İmamoğlu, ulaşım için yaptığı tek şey olan 16 milyon harcayarak otobüsleri sarı renge boyatma hizmetiyle anılacaktır. 4 yıl geçti, İBB yönetimi de maalesef otobüsleri gibi arızalandı ve yolda kaldı" dedi.