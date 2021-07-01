CHP'li İBB'den tarih katliamı! Taksim Meydanı'nda tepki çeken görüntü

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Belediye seçimlerinden önce cami cami dolaşan ve son zamanlarda padişahların resimlerinin yer aldığı tabloları satın alarak göz boyayan CHP’li Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da camileri gölgeleyecek icraatlere imza atmayı sürdürüyor.

CHP’li İBB, Taksim Camisinin yan tarafında bulunan tarihi Taksim Maksemi’yle ilgili tepki toplayan bir çalışmaya imza attı.

Taksim Maksemi'nin yanına jeneratör inşa etti

İstanbul’un göbeğinde Taksim Meydanı’nda bulunan Taksim Maksemi’nin duvarına derme çatma saç demirden jeneratör kulübesi inşa etti.

Müzayedelerde padişahların tablolarına milyon dolarlar aktararak gösteriş yapan CHP'li İmamoğlu'nun, caminin hemen yanında bulunan maksemin bitişiğine jeneratör inşası vatandaşların tepkisine neden oldu.

Görüntü kirliliği oluşturan ve tarihi mekana zarar veren jeneratörün, Taksim Sanat Galerisi'ne elektirik sağlamak uğruna inşa edildiği öğrenildi.

289 yıllık tarihi yapı I. Mahmud tarafından yaptırılmıştı

Tarihi Taksim Maksem'i Sultan I. Mahmud tarafından 1732 yılında yaptırıldı. Suyun şehre dağıtıldığı yer olan Taksim Maksemi, sekiz köşeli küfeki taşından bir gövdeye ve yine piramidal, sekiz köşeli bir çatıya sahip. Maksemin yuvarlak kemerli giriş kapısının üstünde de 1732 tarihli üç beyitlik kitabesi bulunmakta.

Akit haberleştirdi, bankamatikler kaldırıldı

CHP'li İBB daha önce de Taksim Camii'nin duvarlarına 6 adet bankamatik yerleştirerek caminin ihtişamını gölgelemek istedi. Taksim Camii'nin bağrına bankamatikle hançer vurmak isteyen CHP'li İBB, Akit'in haberinin ardından kaldırmak zorunda kalmıştı.