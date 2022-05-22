CHP’li İBB’den skandal karar! Boğaz manzaralı araziyi satışa çıkardı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 1989 yılında 43 yıllığına Anadolu Japon Turizm AŞ’ye (15 Şubat 2032 tarihine kadar) üst kullanım hakkını verdiği Swiss Otel’in 63 dönümlük Boğaz manzaralı arazisini satmak için hazırlıklara başladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun imzasını taşıyan teklif, İBB Meclisi’nden 2 CHP’li ve 2 İYİ Partili İBB Meclis üyelerinin ret oyuna karşılık, tüm grupların oylarıyla kabul edildi. Dolmabahçe Sarayı’nın karşısında bulunan Boğaz manzaralı araziye, 1988 yılında, Bedrettin Dalan’ın İBB Başkanlığı döneminde 30 yıllık intifa hakkı karşılığında otel ve müştemilatının yapılması kararı alındı. Dalan’ın imzasıyla 1989 yılında sözleşme yapıldı. Sözen’in belediye başkanlığı döneminde de otel yapıldı. Otel faaliyet gösterirken ve işletmeci firmanın üst hakkı devam ederken, 2009 yılında alınan meclis kararıyla otelin de dahil olduğu birçok taşınmazın satışına karar verildi. 2011 yılında belediye encümeninin kararıyla söz konusu arazilerin satışı yapıldı. Buna CHP’li meclis üyeleri İdare Mahkemesi’ne dava açtı.

Yeniden gündemde

Mahkeme başkanının muhalefet şerhine karşın, oy çokluğuyla verilen kararla satış işlemi ve ihaleye ilişkin encümen kararı iptal edildi. Tapunun iptal kararı 2017’de Danıştay’da onandı. İBB aynı yıl tapunun kendilerine tescili için dava açtı. Mahkeme ihale iptal kararını gerekçe göstererek tapu iptaline ve ödenmiş olan satış bedelinin iadesine karar verildi. Karar Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onaylandı. Tapuya işletmeci firmanın o dönemdeki ihale bedeli kadar ipotek konuldu. Ekrem İmamoğlu döneminde bu bedelin ya İBB tarafından ödenmesi ya da bu taşınmazın satışı yapılıp satış bedelinin karşılanması teklif edildi. İBB Meclisi’ne bu hafta sunulan teklifle satışın yapılmasına karar verilmesi istendi. Oylama öncesi gruplar arasında tartışma yaşandı. Teklif 2 CHP’li ve 2 İYİ Partili İBB Meclis üyelerinin ret oyuna karşılık tüm grupların oylarıyla kabul edildi.

Borca karşılık arsa devri

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, İBB’nin Sultangazi’deki bir arsasının borçlarına karşılık Hazine’ye devredilmesine oybirliğiyle onay verdi. Karara göre, mülkiyeti İBB’ye ait Sultangazi ilçesi Yunus Emre Mahallesi’ndeki 2 bin 500 metrekarelik Arazi metrekaresi 6 bin liradan Hazine’ye devredilecek. Hazine de araziyi okul yapılması için 25 yıllığına Milli Eğitim Bakanlığı’na bırakacak.

Bodrum katı ile çatı dubleksi tarih oluyor

İstanbul’da kentsel dönüşüm projelerinde bodrum katlar mesken olarak kullanılamayacak, çatı dubleksi yapılamayacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi, İstanbul’da bundan sonra yapılacak inşaatları etkileyecek önemli bir karar aldı. Yeni düzenlemeyle, yıkılıp yeniden yapılacak binalarda artık bodrum katlar mesken olarak kullanılamayacak. Yeni plan notlarına göre, ticaret ve konut alanlarında parsellerin bileştirilmesiyle oluşan 1200 metreden küçük parsellerde kat yüksekliği zemin artı 7 kat, 1200 metrekareden büyük parsellerde ise zemin artı 12 katı geçmeyecek. Bodrum katlarda zorunlu otoparklar ile ilave otoparklar yapılabilecek. Bodrum katlarda yapılacak olan otoparklar, sığınak gibi ortak alanlar ruhsatlarda belirtilen toplam inşaat alanına dahil olmayacak. Açığa çıkmayan bodrum katlar iskan edilemeyecek ancak zemin katın ticarethane olması durumunda depo ve eklenti olarak kullanılabilecek. Kaçak yapılaşmanın önüne geçmek için de çatı arası piyesi, normal kat olarak yapılacak. Yani tam kattan sonra çatı arası piyes olarak bilinen dubleks kat yapılamayacak. Çatı örtüsü altında kullanım alanı olmayacak. Uygulama ilk olarak Sultangazi’de başlayacak.