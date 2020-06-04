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Gündem

CHP'li İBB'den skandal hareket: AK Partili Beyoğlu Belediyesi'nin maske ve dezenfektan stantları zorla söküldü

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığını yaptığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) skandalları bitmek bilmiyor. İBB'ye bağlı ekipler Beyoğlu Belediyesine ait maske ve dezenfektan stantlarını zorla söktü.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 12:51:00 - 2020-06-04 13:29:51

AK Partili Beyoğlu Belediyesi tarafından İstiklal Caddesi'ne yerleştirilen ücretsiz maske stantları İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kaldırıldı. Koronavirüs salgınına ilişkin alınan tedbirler kapsamında Beyoğlu Belediyesi tarafından İstiklal Caddesi'ne halkın istifade etmesi için ücretsiz dezenfektan ve maske stantları kurulmuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri ise Beyoğlu Belediyesi'ne bağlı bu stantları, tramvay seferlerini engellediği gerekçesi ile kaldırdı.

Uyarıların gereği yapılmasına rağmen zorla söktüler

Beyoğlu Belediyesi, yaşanan bu olayın ardından açıklamalarda bulunarak şu ifadelere yer verdi:

"45 günden bu yana toplum sağlığı için İstiklal Caddesi üzerinde kurduğumuz, maske ve dezenfektan dağıtımı yaptığımız stantlar dün gece, İBB ekipleri tarafından zorla sökülmüştür. Tramvay seferleri için engel teşkil ettiği gerekçesi ile daha önce yaptıkları bildirimin gereğini yapmamıza, devam eden tramvay seferlerine engel ve tehlike teşkil etmemesine rağmen stantlarımız iş makineleri ve zabıta ekipleri ile zorla sökülerek götürülmüştür."

 

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Yorumlar

Dermanbey

Allah Sizi o mahrum biraktiginiz hizmetlere muhtac etsin insallah Amin
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