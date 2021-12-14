CHP'li İBB'den hizmet düşmanlığı! Şimdi de ücretsiz çay standlarını yıktılar

İBB Meclisi'nde CHP'li yönetimin skandallarını bir bir deşifre eden AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ile CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki gerilim boyut değiştirdi.

Tevfik Göksu dün İBB'nin Esenler'deki dikey bahçe katliamına "CHP’li İBB yıkmaya devam ediyor… Bakımını yapmayı beceremedikleri Esenler’deki dikey bahçelerimizi de sökmeye başladılar" sözleriyle tepki göstermişti.

Esenler Belediyesi'nin etkinlik alanına baskın

İBB Zabıtaları, Esenler Belediyesi’nin etkinlik için kurduğu platformu kaldırmak için, yüzlerce zabıta ve vinç araçlarıyla Esenler Dörtyol Meydanı’na baskın yaptı.

Esenler Belediyesi'nin sorumluluk alanında bulunan standların yıkımı sırasından zabıta ekipleriyle çalışanlar arasında gerginlik yaşandı. Zabıtanın çevik kuvvet ekiplerinin olaya müdahale etmesi sırasında polise de karşı gelmesi dikkat çekti.