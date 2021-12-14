  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem CHP'li İBB'den hizmet düşmanlığı! Şimdi de ücretsiz çay standlarını yıktılar
Gündem

CHP'li İBB'den hizmet düşmanlığı! Şimdi de ücretsiz çay standlarını yıktılar

Dün Esenler'de "dikey bahçe" katliamı yapan CHP'li Ekrem İmamoğlu idaresindeki İBB yönetimi bugün de Esenler Belediyesi’nin etkinlik için kurduğu platformu kaldırmak için baskın düzenledi.

Yeniakit Publisher
2021-12-14 17:07:00 - 2021-12-14 17:07:27

İBB Meclisi'nde CHP'li yönetimin skandallarını bir bir deşifre eden AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ile CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki gerilim boyut değiştirdi.

Tevfik Göksu dün İBB'nin Esenler'deki dikey bahçe katliamına "CHP’li İBB yıkmaya devam ediyor… Bakımını yapmayı beceremedikleri Esenler’deki dikey bahçelerimizi de sökmeye başladılar" sözleriyle tepki göstermişti.

Esenler Belediyesi'nin etkinlik alanına baskın

İBB Zabıtaları, Esenler Belediyesi’nin etkinlik için kurduğu platformu kaldırmak için, yüzlerce zabıta ve vinç araçlarıyla Esenler Dörtyol Meydanı’na baskın yaptı.

Esenler Belediyesi'nin sorumluluk alanında bulunan standların yıkımı sırasından zabıta ekipleriyle çalışanlar arasında gerginlik yaşandı. Zabıtanın çevik kuvvet ekiplerinin olaya müdahale etmesi sırasında polise de karşı gelmesi dikkat çekti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay