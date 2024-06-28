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Gündem CHP’li İBB’den büyük terbiyesizlik! Mehmet Şimşek’in açıklamasını küfürle paylaştılar
Gündem

CHP’li İBB’den büyük terbiyesizlik! Mehmet Şimşek’in açıklamasını küfürle paylaştılar

Yeniakit Publisher
2024-06-28 21:25:00 - 2024-06-28 21:29:19
CHP’li İBB’den büyük terbiyesizlik! Mehmet Şimşek’in açıklamasını küfürle paylaştılar

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) sosyal medya platformu X'teki resmi ulaştırma hesabından, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "Başardık" paylaşımının küfürlü şekilde alıntılanmasına ilişkin resen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in paylaşımının İBB'nin resmi ulaştırma hesabı olan "Ulaşım İstanbul @ulasimistanbul" isimli sosyal medya hesabından küfürlü şekilde alıntılanmasıyla ilgili resen soruşturma başlattı.

Soruşturmanın, "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" ve "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini alenen aşağılama" suçlarından başlatıldığı öğrenildi.

 

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CHP’li İBB’den büyük terbiyesizlik! Mehmet Şimşek’in açıklamasını küfürle paylaştılar

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