CHP'li İBB'den bir skandal daha!
CHP'li Ekrem İmamoğlu idaresindeki İBB Sancaktepe-Sarıgazi Metro Hattı inşaatı tünelini beton dökerek kapattı. Yenidoğan'dan İlhami Varank Devlet Hastanesi'ne yapılması planlanan 7 kilometrelik hattın tüneline beton döken İBB, gerekçe olarak hat için yatırım alamadıklarını ileri sürdü. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, "Bunlar tamamen buradaki hizmeti yapamama basiretsizliğinin arkasına sığınılan bahaneler. Bizim paramız yok yapamıyoruz diyemiyorlar" dedi.
2017 tarihinde öz kaynaklar üzerinden Sancaktepe'de yapımına başlanan Sancaktepe-Yenidoğan Metro Hattı'nın tünelini İBB beton dökerek kapattı.
İBB tüneli neden kapattı?
AK Parti döneminde açılan tünelle ilgili 24 TV'ye açıklamada bulunan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, İBB'nin metro hattıyla ilgili bahanelere sığındığını söyledi.
7 kilometrelik hattın ihalesi ve sözleşmesinin yapıldığını kaydeden Söğücü, "Metro hattı tünelini betonla dolduran İBB, gerekçe olarak buraya yatırım alamadığını, Cumhurbaşkanlığının buna onay vermediği gibi bahanelerin arkasına sığınıyor. Bunlar tamamen buradaki hizmeti yapamamanın basiretsizliğinin arkasına sığınılan bahaneler" dedi.
İBB'nin Ulaştırma Komisyonu'ndan alınan bilgileri paylaşan Göğücü, hattın dış borçlanmayla ya da krediyle yapılmadığını, öz kaynaklar üzerinden hattın yapımına başlandığını belirtti.
Hatta beton dökülmesinin tamamen yönetim basiretsizliğinden kaynaklandığını aktaran Göğücü, "İBB paramız yok diyemiyor" dedi.