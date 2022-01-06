CHP'li İBB'de teftiş korkusu

Haziran 2020’de Ekrem İmamoğlu tarafından İBB Muhtarlıklar Müdürlüğü’nde sekreter olarak işbaşı yaptırılan Sevtap Ayman’ın, PKK terör örgütünün yayın organı Jin Haber Ajansı’nda çalıştığı, Kandil’e giderek örgüt elebaşları ile görüştüğü, ayrıca da 26 Kasım 2021’de örgüt propagandası yapmaktan gözaltına alındığı ortaya çıkmıştı.

İzne çıkarıldı

Sevtap Ayman-PKK ilişkisine dair çıkan belgeler ve İçişleri Bakanlığı’nın İBB kadrolarındaki terör yapılanmasına yönelik başlattığı kapsamlı teftiş Ekrem İmamoğlu-Murat Ongun ikilisini de paniğe sevk etti.

Daha önce Ayman’a “Mesleğinin gereğini yapmaya devam edecek” çıkışıyla destek veren İBB Sözcüsü Murat Ongun’un hafta başında durum değerlendirmesi yapmak üzere Sevtap Ayman ile görüştüğü öğrenildi. İBB içerisinden edinilen bilgiye göre Ongun ile Ayman arasındaki görüşmenin ardından Muhtarlıklar Müdürlüğü’nün PKK şüphelisi Ayman’ı 4 gün ücretsiz izne çıkardığı belirtildi.

Kıyıma başladılar

Murat Ongun ve İmamoğlu’nun hamleleri Ayman’ı izne çıkarmakla kalmadı. Ayman’a yönelik arka arkaya gelen ifşalar ve 16 milyon İstanbullunun kimlik bilgilerinin tehdit altında olduğu gerçeğini ayyuka çıkmasının ardından dışarıya bilgi akışının kesilmesi için Muhtarlıklar Müdürlüğü’ndeki bazı personellerinde başka birimlere gönderildiği tespit edildi.

Muhtarlar harekete geçti

Sevtap Ayman tehdidi muhtarları isyan ettirdi. İstanbul genelinde bir çok muhtar, İBB Muhtarlar Müdürlüğü’ne başvurarak bilgilerinin silinmesini istedi. O isimlerden Başakşehir Mahallesi Muhtarı Fatih Mehmet Yıldırım, Diriliş Postası’na konuştu. Yıldırım, “Kendi kişisel bilgilerimiz, ailemizin bilgileri, azalarımızın bilgilerinin kayıtlardan silinmesini istedik. Bizi, kimlik bilgilerimizle illegal bir örgüte veya derneğe üye yapabilirler mi? Evet yapabilirler. Buna tedbir almak için, yarın olumsuz bir durumla karşılaşmamak için başvuruyu yaptık” dedi.