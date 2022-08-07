CHP'li İBB'de arızalar bitmek bilmiyor! Bir otobüs daha yolda kaldı
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüslerde arızalar bitmek bilmiyor. 142B Büyükçekmece-Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi hattında bir otobüste arıza daha meydana geldi.
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İstanbul'da sık sık yaşanan metro ve İETT arızalarına bir yenisi daha eklendi. CHP'li İBB tarafından bakımları yapılmadığı için arızalanan İETT otobüsleri, İstanbullu vatandaşları da mağdur etmeyi sürdürüyor.
Son otobüs arızası Büyükçekmece-Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi hattında meydana geldi.
142B hatlı otobüste gerçekleşen arızanın ardından vatandaşlar, otobüsten inmek zorunda kaldı.