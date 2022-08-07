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Yerel CHP'li İBB'de arızalar bitmek bilmiyor! Bir otobüs daha yolda kaldı
Yerel

CHP'li İBB'de arızalar bitmek bilmiyor! Bir otobüs daha yolda kaldı

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüslerde arızalar bitmek bilmiyor. 142B Büyükçekmece-Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi hattında bir otobüste arıza daha meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2022-08-07 18:03:00 -
CHP'li İBB'de arızalar bitmek bilmiyor! Bir otobüs daha yolda kaldı

 yeniakit.com.tr 

İstanbul'da sık sık yaşanan metro ve İETT arızalarına bir yenisi daha eklendi. CHP'li İBB tarafından bakımları yapılmadığı için arızalanan İETT otobüsleri, İstanbullu vatandaşları da mağdur etmeyi sürdürüyor.

 

Son otobüs arızası Büyükçekmece-Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi hattında meydana geldi. 

142B hatlı otobüste gerçekleşen arızanın ardından vatandaşlar, otobüsten inmek zorunda kaldı.

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