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Gündem

CHP'li İBB yönetimi doğalgaz faturaları üzerinden koronavirüs fırsatçılığına soyundu: Vatandaş isyan etti

Koronavirüsle mücadele kapsamında fatura okumalarına ilişkin alınan yeni kararlar alınmıştı. Alınan kararlarla birlikte uygulanmaya başlanan kıyasen faturalandırma vatandaşı isyan ettirdi. CHP’li İBB yönetiminin iştiraki olan İGDAŞ, havaların ısınmasına rağmen yüksek faturalar kesti. Vatandaşlar İmamoğlu yönetiminin koronavirüs fırsatçılığına soyunduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-03 12:35:00 -
CHP'li İBB yönetimi doğalgaz faturaları üzerinden koronavirüs fırsatçılığına soyundu: Vatandaş isyan etti

Koronavirüs salgınıyla birlikte fatura okumalarına ilişkin yeni karar alınmıştı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun aldığı kararla kıyasen faturalandırılma yapılacaktı. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan İGDAŞ kıyasen fatura göndermeme kararı aldı. Havaların sıcak gitmesine rağmen de faturalar yüksek gelince vatandaşlar tepki gösterdi.

Yüksek faturalarla karşı karşıya kalan vatandaşlar normalden 2-3 kat fazla gelen doğal gaz ve su faturalarında indirim yapılmasını bekliyor. İstanbul'da 300 lira doğal gaz faturası ödeyen kişilerin Nisan ayında 700 lira fatura ödemesi büyük sorun oluşturdu. İGDAŞ ise faturaların zamanında ödenmesi talebinde bulundu.

Koronavirüs salgınıyla birlikte Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu kıyasen faturalandırma yapılacağını açıklamıştı. Kıyasen fatura bir önceki senenin aynı dönemi ile iki sene önceki aynı ayın ortalaması alınarak kıyasen fatura kesilecekti.

Yüksek tutarlı doğal gaz faturalarıyla karşılaşan vatandaşlar Nisan ayında az doğal gaz kullanmalarına rağmen yüksek fatura ödemek zorunda kaldı.

İGDAŞ: Kıyasen faturalandırma yok

İGDAŞ'tan yapılan açıklamada "İGDAŞ olarak siz sayın abonelerimize kıyas fatura göndermiyoruz. Tüm sayaçlar yerinde okunmakta ve gerçek tüketimler üzerinden fatura düzenlenmektedir. Mart ayının soğuk geçmesi ve evde kal uygulaması nedeniyle, İstanbul'da doğal gaz kullanımı önemli ölçüde artmıştır. Değerli abonelerimizin bilgisine sunarız" denildi.

İndirim yapılması bekleniyor

Koronavirüs nedeniyle zorunlu olarak evde kalan vatandaşlar doğal gaz ve su faturalarında indirim yapılması beklentisi içine girdi. Normalin çok üstünde gelen faturaları ödemekte zorlanan vatandaşlar İBB'den Milli Dayanışma ruhu kapsamında faturalarda indirim yapılmasını istiyor.

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Yorumlar

sizofren savar

EKREM HALKTAN ÇALIYOR , SECİMLERDE OY DİLENDİĞİ PKK YAYIN ORGANLARINA REKLAM DİYE AKTARIYOR... HERSEY COK GUZEL OLUYORRRRRR..
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serdar

tamam yanlış kabul. peki 2 aydır televizyonlarda olan spiker gazeteci siyasetçi doktor bilim kurulu üyelerini hiç saç uzaması gördünüz mü yooookkk.bu arkadaşlar nerede traş oluyorr .yoksa saçları uzayan sadece biz garibanlar mı.erkan taNdan ismail küçükkayasına fatih portakaldan saç dibi gelmeyen bayan spikerlerine reisten kılıçdaroğluna ömer çelikten özgür özele.....herkes pırıl pırıl saçlarda mm uzama yokkk.ARKADAŞLAR BÜTÜN YASAKLAR BİZ GARİBANLARA.NOKTA.
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