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Gündem CHP’li İBB yine isyan ettirdi! Vatandaşın canına kast mı var?
Gündem

CHP’li İBB yine isyan ettirdi! Vatandaşın canına kast mı var?

Bakımsızlıkları nedeniyle sürekli arıza çıkaran, yolda kalan, durup dururken alev alan İETT otobüsleri, vatandaşları isyan ettiriyor. Bu sefer de İETT otobüsün lastiği alev aldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-12 10:42:00 -
CHP’li İBB yine isyan ettirdi! Vatandaşın canına kast mı var?

Ekrem İmamoğlu’nun kendi kaderine terk ettiği İETT otobüsü az kalsın bir felakete yol açacaktı. Seyir halindeyken birden sağ arka lastikte yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ise olası bir felaketi önledi.

Esenyurt'ta seyir halindeki İETT otobüsünün lastiğinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, 19 Mayıs Bulvarı'nda seyir halinde olan 34 TP 7992 plakalı İETT otobüsünün sağ arka lastiğinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durağa yaklaşan otobüsten duman ve koku gelmesi üzerine yolcular durumu şoföre bildirdi.

Şoför, otobüsü durağa çekerek yolcuları tahliye etti.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürürken, müdahale sırasında bulvar bir süre tek yönden trafiğe kapatıldı.

Otobüsteki bir yolcu, ilk başta araçta koku oluştuğunu, bunu balatanın yanması zannettiklerini ancak dumanı gören yolcuların uyarması üzerine şoförün aracı kenara çektiğini söyledi.

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