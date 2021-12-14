CHP'li İBB teröristleri işe aldı! Şehit babası isyan etti

HDP'nin dağdaki yapılanması terör örgütü PKK'lı bazı isimlerin CHP'li İBB'de işe alınmış olması şehit babasını çileden çıkardı.

Acılı baba Mehmet Sivri, "Nasıl oluyor da bu örgüt elemanlarına belediyeler iş verebiliyor. Ne demek ya ne demek. Bunu hangi vicdanla yapıyorlar. Bunlar tamamen vicdansızlar. Diyecek kelime bulamıyorum" dedi.

SABAH'ın Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen, polis memuru Muhammet Fatih Sivri'nin şehit edilmesiyle ilgili failler arasında bulunan DHKP-C'li Fırat D.'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesinde işe alımıyla ilgili haberin ardından ilk tepki şehidin babasından geldi. SABAH'a konuşan şehit babası Mehmet Sivri, DHKP-C'lilerin işe alımını duyunca kahrolduğunu belirterek "Nasıl oluyor da bu örgüt elemanlarına belediyeler iş verebiliyor. Ne demek ya ne demek. Bunu hangi vicdanla yapıyorlar. Bunlar tamamen vicdansızlar. Diyecek kelime bulamıyorum" diye konuştu.

CHP'li İBB polisin şehit edildiği olaylara karışan teröristi işe aldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 455 PKK ve KCK, 80 DHKP-C, 20 MLKP ile 2 MKP bağlantılı kişilerin işe alınmasını açıklamasının ardından gözler İBB'ye çevrildi. SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre, PKK'nın dağ kadrosuyla bağlantılı kişiler ile 2015 yılında İstanbul Gazi Mahallesinde yaşanan olaylarda polis memuru Muhammet Fatih Sivri'nin şehit edilmesine karıştığı belirlenen DHKP-C üyesi Fırat D.'nin de İstanbul Büyükşehir Belediyesinde işe başladığı ortaya çıktı.