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Gündem CHP'li İBB Ataşehir'de ağaçları söktü
Gündem

CHP'li İBB Ataşehir'de ağaçları söktü

İstanbul Ataşehir'deki bir caddede refüjde bulunan bazı ağaçlar, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı ekiplerce söküldü.

Yeniakit Publisher
2022-04-07 20:34:00 -
CHP'li İBB Ataşehir'de ağaçları söktü

İstanbul Ataşehir'deki bir caddede refüjde bulunan bazı ağaçlar, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı ekiplerce söküldü.

İnönü Mahallesi Kayışdağı Caddesi'nde refüjde yer alan bazı ağaçların kökünden sökülerek kamyonetlerle götürüldüğü görüldü.

Dudullu-Bostancı metro hattı şantiyesi bitiminden itibaren cadde boyunca yaklaşık 200 metre uzunluktaki alanda yer alan ağaçların, caddede yapılacak trafik düzenleme ve altyapı çalışmaları sebebiyle söküldüğü öğrenildi.

Ağaçların, İBB Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince kökünden sökülerek götürüldüğü ve başka bir alana dikileceği belirtildi.

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