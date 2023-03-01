CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'la ilgili şok "çanta" iddiası! Resmen yer yerinden oynayacak

Sabah gazetesi yazarı Ersin Ramoğlu, "Hükümet istifa" diyerek provokatörlük yapan CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın, depremzede hemşerilerine yardıma göndermediği belediye aracını, yıkılmak üzere olan binadan 'çanta' almakla görevlendirdiğini ileri sürdü.

Savaş'ın, iki gariban belediye çalışanını gözünü kırpmadan ölüme yolladığını iddia eden Ramoğlu, "Çantalarda ne vardı yüzsüz Lütfü?" diye sorup şunları kaydetti:

" 'Hükümet istifa' diyerek provokatörlük yapan CHP'li Lütfü Savaş, depremzede hemşerilerine yardıma göndermediği belediye aracını, yıkılmak üzere olan binadan 'çanta' almakla görevlendirdi.

İki gariban belediye çalışanını gözünü kırpmadan ölüme yolladı...

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Çantalarda ne vardı yüzsüz Lütfü?

Altın mı, döviz mi yoksa seks kasetleri mi? Söyle ne vardı o çantalarda?

CHP'li Lütfü Savaş, Alevi fişlemek ve yolsuzluktan yargılandı! Hakkında envai çeşit dedikodular olan biridir!

Bu sabıkaları akla yığınla şeyi getiriyor.

Lütfü'yü CHP'ye FETÖ monte etti.

Adam partide odunu milletvekili yaptıracak kadar etkili biri.

2016'daki bir toplantıda bir müdürünün, 'Binalarımız eski, deprem olursa sağ kalmayız' sözüne verdiği cevap Lütfü'nün vicdanını ve görev anlayışını açıkça ortaya koyuyor:

'Yavrum o zaman da yeni elemanlar alırız!' Tam da Lütfü'ye yakışır bir cevap...

"Adayımızı dış güçler belirleyecek" sözü de ona aittir biliyorsunuz.

2013'ün Aralık ayı, Bay Kemal ABD'ye gidiyor. Cumhuriyet'in Ankara Temsilcisi Utku Çakırözer, CHP'nin Hatay'da Mete Aslan'ı aday göstereceği şeklinde bir kulis bilgisi yazıyor.

Uçakta Kemal Kılıçdaroğlu'nun iki sıra arkasında firari FETÖ Adli İmamı Avukat Muhammet Çakır oturuyordu.

Bu FETÖ'cü oraya tesadüfen oturmadı...

Çakırözer de ABD'ye giden ekibin içindeydi.

Kılıçdaroğlu birkaç gün sonra ABD'de FETÖ'cü abi ve örgütlerle görüşüp geri döndü.

Dönüşte herkes Mete Aslan'ı açıklamasını bekledi ama o Lütfü Savaş'ı açıkladı.

***

Lütfü ip cambazı gibidir, her dalda oynar... Fare gibi para kokusunu da iyi alır.

Bulunduğu siyasi parti onu anlatmaya yetmez... Başka şeylere de bakmak lazım.

Lütfü Savaş, dostu CHP'li Mevlut Dudu'ya kızdığı için eski karısı Suzan Şahin'i milletvekili yaptırmıştır.

Partide bu kadar da güçlüdür yani...

Savaş'ın iş tuttuğu kişileri saysak aklınız şaşar...

Bir de İstanbul'da 50 milyon avroluk AVM meselesi ile Hatayspor hesaplarıyla ilgili dedikodular var... Hepsi insana küçük dilini yutturacak cinsten.

Deprem Hatay'ı yıkmış o kardeşinin evindeki çantanın peşine düşmüş...

Hatay'da hem çeteler hem de emanetçi kasalar var!...

Çantalarda ne vardı, söyle yüzsüz herif?

***

Çöken binaların baş suçlusu, zemin etütçüleri ve denetim firmalarıdır.

Yaptığı binada 11 kişinin ölümüne sebep olan müteahhit Osman Soylu, Lütfü'nün prensiydi.

Yaptığı inşaat çöküp insanlar ölünce Ankara'ya kaçtı.

Onun yaptığı Öğretmenler Sitesi de çöktü, ama kaç kişinin öldüğü bilinmiyor.

Enkazdan yaralı kurtulan ama oğlu ölen Hüseyin Ata Kaşgöz, Osman efendinin yurt dışına kaçmasından korkuyor.

Arzu Yalçın da bir depremzede.

Hikmet Günsay'ın yaptığı binada evi vardı. Arzu, "6 Şubat öncesi 6. kattaki daire benimdi. Artık evim yok! Eşyam yok! Hayallerim, anılarım, mal varlığım, altınlarım ve param da yok. Beş parasız, cam kırıkları gibi yüreğim" diye ağıt yakıyor şimdi.

Burnundan kıl aldırmayan müteahhitlerin yaptığı binaların çoğu da hasarlı çıktı. Halil ve Orhan Avcı'nın Dreamland'ı mesela.

İbrahim Numanoğlu gibi ünlü müteahhitler de radarımıza girdi.

Hepsini tek tek deşifre edeceğiz...

Aralarında FETÖ'cülükten yırtanlar var.

Eski belediye başkanları Azim Öztürk ve Yıldıray Arıkan da yargılanacak.

Zemin etüt firmaları incelenmeli...

Mesela CHP'li Zemka'ya bakmalı.

30 katlı Adana Kule'yi yapan Alfa Zemin'in patronu Hüseyin Gökpınar'a da..."