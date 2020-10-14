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Aktüel CHP'li Hamzaçebi: "Mahkemenin Berberoğlu kararı hukuk devletini ayaklar altına alan bir karardır"
Aktüel

CHP'li Hamzaçebi: "Mahkemenin Berberoğlu kararı hukuk devletini ayaklar altına alan bir karardır"

Yeniakit Publisher
2020-10-14 13:20:13 -
CHP'li Hamzaçebi: "Mahkemenin Berberoğlu kararı hukuk devletini ayaklar altına alan bir karardır"

TBMM (AA) - CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanmasına yer olmadığına dair mahkeme kararının, "hukuk devletini ayaklar altına alan bir karar" olduğunu savundu.

Hamzaçebi, CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Anayasa Mahkemesinin Enis Berberoğlu'nun haklarının ihlal edildiği kararına karşı ilgili mahkemenin yeniden yargılamayı başlatması gerekirken bunu yapmadığını ifade etti.

"Mahkemenin kararı hukuk devletini ayaklar altına alan bir karardır. Mahkemenin böyle bir yetkisi yoktur." diyen Hamzaçebi, sürecin devam ettiğini söyledi. Hamzaçebi, hukukun işleyeceğine inanmak istediklerini belirtti.

Hamzaçebi, çekleri karşılıksız çıkan vatandaşların cezaevine girdiğini ya da hapis cezasıyla karşı karşıya kaldığını belirterek, çeklerin ödenmeme nedeninin ekonomik kriz olduğunu savundu.

Hapis cezası varken çek ödenemiyorsa vatandaşın, esnafın zor durumda olduğunun bilinmesi gerektiğini söyleyen Hamzaçebi, "Karşılıksız çekteki hapis cezasının kaldırılması şart." diye konuştu.

- Konut satışı vaadiyle dolandırıcılık konusu

Konut satış vaadiyle dolandırılan vatandaşlardan sayısız telefon geldiğini belirten Hamzaçebi, bu konuda vatandaşların kaderine bırakılamayacağını vurguladı.

Meclise verdikleri araştırma ve soru önergeleri olduğunu, MASAK'a bildirim yaptıklarını dile getiren Hamzaçebi, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a yönelik eleştirilerde bulundu.

Hamzaçebi, Pekcan'ın bu vatandaşların görüşme talebine cevap vermediğini ileri sürerek, Ticaret Bakanlığı görevini yapmış olsaydı kimsenin dolandırılamayacağını iddia etti.

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