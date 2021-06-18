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CHP'li hadsizden İBB Meclisi'nde büyük alçaklık! AK Partili Tevfik Göksu kürsüye yürüdü
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Gündem CHP'li hadsizden İBB Meclisi'nde 15 Temmuz alçaklığı! AK Partili Tevfik Göksu kürsüye yürüdü
Gündem

CHP'li hadsizden İBB Meclisi'nde 15 Temmuz alçaklığı! AK Partili Tevfik Göksu kürsüye yürüdü

İBB Meclisi oturumunda haddini aşan CHP'li Fahrettin Kayhan'ın alçak sözleri tansiyonu yükseltti. AK Parti Grup Başkan Vekili Tevfik Göksu sinirle kürsüye yürüdü. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Yeniakit Publisher
2021-06-18 09:05:00 -
CHP'li hadsizden İBB Meclisi'nde 15 Temmuz alçaklığı! AK Partili Tevfik Göksu kürsüye yürüdü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nin haziran ayı oturumları dün de devam etti.

3. oturumun birleşiminde gündem dışı konuşmalar sırasında CHP'li Fahrettin Kayhan'ın, 15 Temmuz'la ilgili haddini aşan küstah sözleri tansiyonu yükseltti.

Terör örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili iddialarda bulunan CHP'li Kayhan, İBB Meclisi'nde alçak bir provokasyona kalkıştı.

15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gidecek yer aradığını iddiasını ortaya atacak kadar şirazesini kaybeden Kayhan; "Bizim genel başkanımız Bakırköy'deydi. Cumhurbaşkanımız gibi havadan uçakla nereye gideceğim diye görüşmeler yapmıyordu" ifadelerini kullandı.

Tankların arasından sessiz sedasız geçerek Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine sığınan ve milletin şehit edilişini televizyon karşısında takip eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu görmezden gelerek milletiyle birlikte darbeci kalleşlere karşı duran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan hadsiz Fahrettin Kayhan'ın bu sözlerini, Meclis'te AK Parti ve MHP sıraları tepkiyle karşıladı.

İBB AK Parti Grup Başkan Vekili Tevfik Göksu, Kayhan'ın alçak sözleri üzerine meclis kürsüsüne yürüdü. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı. CHP'li Kayhan'ın kürsüden sataşması devam edince Meclis'te üyeler, birbirinin üzerine yürüdü. Gerginlik dinmeyince oturuma ara verildi.

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