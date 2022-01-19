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Siyaset CHP'li Gürsel Tekin'den ikiyüzlülük! Orhan Gencebay'a öyle, Sezen Aksu ile Tarkan'a böyle!
Siyaset

CHP'li Gürsel Tekin'den ikiyüzlülük! Orhan Gencebay'a öyle, Sezen Aksu ile Tarkan'a böyle!

CHP'li Gürsel Tekin, İslam düşmanlığında birleşen Sezen Aksu, Mustafa Sandal ve Tarkan'a sahip çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-01-19 00:47:00 -
CHP'li Gürsel Tekin'den ikiyüzlülük! Orhan Gencebay'a öyle, Sezen Aksu ile Tarkan'a böyle!

CHP'li Gürsel Tekin, İslam düşmanlığında birleşen Sezen Aksu, Mustafa Sandal ve Tarkan'a skandal bir destekle arka çıktı. 

Sezen Aksu ve Mustafa Sandal'ın İslam peygamberlerinin ilki Hz. Adem ve insanlığın annesi Hz. Havva'ya hakaretler ederken, Tarkan'ın intihar eden tıp öğrencisi Enes Kara üzerinden İslam'a "Orta Çağ zihniyeti" diye dil uzatırken CHP'li Gürsel Tekin'in İslam düşmanlığını savunması tepkilere neden oldu.

Sosyal medya hesabından demokrasi, özgür düşünce, sanatçı gibi ifadelerle maval okuyan Gürsel Tekin, şu ifadelerde bulundu: 

Tarkan, Mustafa Sandal, Sezen Aksu ve tüm sanatçılar tehdit ediliyor, hedef gösteriliyor. Sanatçılar bağımsızdır, demokrasi düşünce özgürlüğü ile büyür. Sanatçıyı hedef gösteren ülkenin geleceğine kast eden zihniyettir. Millet konuşacak, herkes dinleyecek.

Orhan Gencebay'ı hedef almıştı

CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Orhan Gencebay'ın da aralarında olduğu isimlerle toplantı yapmasını hedef almıştı.

Erdoğan'ın düzenlediği seçim vizyonu toplantısına katılan sanatçılara yönelik soru üzerine Tekin, "Hatasız kul olmaz. Orhan ağabeye buradan söyleyelim" ifadelerinde bulunmuş ve Orhan Gencebay'ı hedef almıştı.

Kılıçdaroğlu da 'yalakadan sanatçı olmaz' diyerek hedef göstermişti

CHP'ye kendi tabiriyle 'yalakalık' yaptığı sürece sorun görmeyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise Erdoğan'ın sanat camiasından isimlerle toplanmasına tepki göstermişti. Kılıçdaroğlu "Yalakadan sanatçı olmaz" diyerek Erdoğan'ın toplantısına katılan isimleri hedef almıştı.

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