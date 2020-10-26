CHP'li Gürsel Tekin CHP'deki gerçeği açıkladı

CHP anket sonuçlarında çakıldı. Yükseliş bir kenara yaşanan düşüş CHP'li Gürsel Tekin'in gündeminde. Milliyet'e konuşan Tekin, son 18 ayda binlerce CHP üyesi istifa ettiğini belirterek, "Her yerde kriz var ve muhalefetten oy artışı olmuyorsa demek ki bir sorun var." dedi.

Tekin, Milliyet’e yaptığı açıklamada güven duyulan anketlere bakıldığında hoşa gitmese de CHP’nin oy kaybettiği sonucunun çıktığını belirtirken, 2020 yaz dönemi başlangıcından bugüne kadar geçen beş ayda yüzde 7’ye yakın bir oy kaybının söz konusu olduğunu kaydetti.

"Millet ittifakı neden oyunu artıramıyor?” diye sordu

Türkiye’nin mevcut tablosunu, “Ülke tarihinin en büyük krizlerinden birini yaşıyor. 5.5 milyon genç ne çalışıyor ne de okuyor. Yüzde 76’sı yurtdışında yaşamayı tercih ediyor. Kovid-19 salgını tüm şiddetiyle sürüyor. Esnaf, çiftçi, memur, işçi, işveren kime bakarsanız dertli” sözleriyle değerlendiren Tekin, “Peki ana muhalefet CHP ve içinde bulunduğu Millet ittifakı neden oyunu artıramıyor?” diye sordu. Tekin, şöyle devam etti:

"Son 18 ayda binlerce CHP üyesi istifa etti"

“Her yerde kriz var ve muhalefetten oy artışı olmuyorsa demek ki bir sorun var. 2023’te ilk kez oy kullanacak Z Kuşağı mensubu gençlerin yüzde 78’i hiçbir partinin yeterli politika üretmediğini söylüyor. Z Kuşağı’nın oyunu almak için ne yapıyoruz? Son 18 ayda binlerce CHP üyesi istifa etti. Neden? ‘Yollarını ayıran fedakar yol arkadaşımıza gidelim gönüllerini alalım’ diyorum, kimseden ses yok. ‘Giden var, gelen var’ deniyor. CHP bakkal dükkanı değil. Giden yol arkadaşımız. Derdini dinlemek, gönlünü almak zorundayız. Bir kişiyi bile kaybedecek lüksümüz yok. Genel Merkez bu noktada inisiyatifi alıp görevini yerine getirmeli. İktidar gerilerken oyumuz artmıyorsa ne zaman oyumuz artacak? Çalışmıyorsak, yorulmuyorsak seçim kaybetmeye mahkum oluruz. Bu uygun şartlarda önümüzdeki seçimleri kaybedersek bunun hesabını kimseye veremeyiz. Dünyayı yeniden keşfedecek değiliz. Milletin gönlünü alacaksınız. Tıpkı yerel seçimlerde olduğu gibi.”

"Oy kaybı yaşanıyor"

“Millet umut arıyor” diyen Tekin, “Herkes dertli, terzide, ayakkabı ve telefon tamircilerinde yoğunluk var. Millet yıpranan elbisesine ayakkabısına yama yaptırıyorsa derin ekonomik kriz var demektir. Muhalefetin umut olması lazım. Genel Merkez’de oturarak zafer elde edilmez. Neden oy kaybediyoruz araştırılmalı. İktidarın yanında, en katı seçmenin olduğu yerlerde iyi oy oranına ulaştık. Demek ki vatandaşın CHP’nin kurumsal kimliği ile sorunu yok. Başka sorun varsa tespit edilmesi lazım” diye konuştu.