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Aktüel CHP'li Gürer: "Esnaf kredisini nasıl ödeyeceğini kara kara düşünüyor"
Aktüel

CHP'li Gürer: "Esnaf kredisini nasıl ödeyeceğini kara kara düşünüyor"

Yeniakit Publisher
2020-11-25 11:25:41 -
CHP'li Gürer: "Esnaf kredisini nasıl ödeyeceğini kara kara düşünüyor"

TBMM (AA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Kirasını ödeyemeyen esnaf şu anda kredisini nasıl ödeyeceğini kara kara düşünüyor." dedi.

Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin siyasi gündemi ile Anadolu'da gezdikleri yerlerdeki gündemin örtüşmediğini söyledi.

Türkiye'de geniş tanımlı 10 milyona yakın işsizin bulunduğunu belirten Gürer, bu işsizlere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde iş yerleri kapanan esnaf ve onların yanında çalışanların da eklendiğini dile getirdi.

Gürer, iktidarın, pandemi döneminde İşsizlik Sigortası Fonu'nu işçinin dışında farklı alanlarda daha çok kullandığını ifade etti.

Kamu bankalarının bu dönemde esnafa verdiği kredilerin geri ödemesinin geldiğini hatırlatan Gürer, "Kirasını ödeyemeyen esnaf şu anda kredisini nasıl ödeyeceğini kara kara düşünüyor. Esnaf, faiziyle ertelenen vergi ve prim borçlarını da ödemekte zorlanıyor." diye konuştu.

Çiftçinin tarım kredi kooperatiflerine olan borçlarının yapılandırılmadığını ve bu nedenle çiftçilerin de bu borçlarını ödemekte büyük sıkıntı çektiklerini belirten Gürer, çiftçilerin kredi yapılandırması ve faizlerin silinmesini istediğini söyledi.

Esnaf için gelir kaybını giderecek önlemlerin alınmadığına işaret eden Gürer, esnafların yanında çalışanların işsiz kaldığını, kısa çalışma ödeneğinden dahi yararlanamadığını ve kayıtdışı olarak çalışan binlerce insanın ise açlıkla mücadele ettiğini kaydetti.

Ömer Fethi Gürer, çiftçilerin ve üreticilerin yaşadığı sorunları anlattı.


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