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CHP’li Gökçe’den afiş tepkisi

CHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Soner Gökçe, kendilerine ati tanıtım afişlerine sürekli zarar verildiğini söyleyerek bu duruma sessiz kalan yetkilileri göreve çağırdı.

25 Şubat 2019 Pazartesi 14:22
CHP’li Gökçe’den afiş tepkisi

CHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Soner Gökçe, kendilerine ati tanıtım afişlerine sürekli zarar verildiğini söyleyerek bu duruma sessiz kalan yetkilileri göreve çağırdı.


Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan CHP’nin Büyükşehir adayı Soner Gökçe, Malatya Büyükşehir Belediyesine ait billboardların ihalesi ertelendiğini ve bu kapsamda tamamen AK Partili adaylarca ücretsiz kullanıldığını da iddia ederek adaletsizliğe uğradıklarını dile getirdi.


Kendi yaptırdıkları billboardların ve tanıtım afişlerin yırtıldığını ve kullanılmaz hale getirildiğini belirten Gökçe,“Bu yaşanan olaylardan dolayı, insanların fikirlerine, insanların mücadelesine karşı bu yapılan saldırıyı kınıyorum. Şu manzara, vicdanlarda çok büyük yaralar bırakmaktadır. Çoluğumuzla çocuğumuzla, hiçbir devlet katkısı belediye geliri olmadan, şahsımızın gelirlerini milletimize, kendimizi anlatmak adına mücadele veriyoruz. Ama maalesef demokrasiyi içine sindiremeyenler, bu şekilde bizim kampanyamıza darbe vurmaya çalışıyorlar. Bunu hemşerilerimin vicdanlarına bırakıyorum. Bu ilin yetkililerine sesleniyorum. Şu yapılan saldırılar, iktidarın pankartlarına yapılsaydı, bu gün böyle bir sessizlik içinde olabilirler miydi?Yazıktır, günahtır, bu milli servettir. Gerçekten içim açıyor. Bunlar adına konuşmamak için epeyce direndim, ama bugün artık gerçekten vicdanları rahatsız eden duruma geldi” ifadelerine yer verdi.


Gökçe ayrıca, Malatya cadde ve sokaklarındaki belediyelere ait tüm billboardların ücretsiz olarak iktidar partisinin adaylarına kullandırıldığını da iddia ederek, “Bugün tüm Malatya’nın her yerinde, devletin imkanlarını, belediyenin imkanlarını kullanarak, ceplerinden bir kuruş para ödemeden, tüm otobüs duraklarını, tüm binaları reklam kampanyası adı altında donattılar. Sizlerin, bizlerin emeklerini, haklarını yok eden bir durum var, adaletsizlik var. Tek ses var, bu demokrasi değil. Bu durumu Yüksek Seçim Kurulu ilgililerine de ifade ettik. Ancak kural kanun tanınmıyor" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 14:22
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