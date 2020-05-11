  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

CHP'li Gökçe Gökçen'den üniversitelerin sınav sistemlerine ilişkin açıklama:

"Üniversiteler uygulayacakları sınav sistemi konusunda birbirinden farklı kararlar alıyor. Kararlar, üniversitenin bütün bileşenleriyle birlikte alınmalı"

Yeniakit Publisher
2020-05-11 17:40:56 -
CHP'li Gökçe Gökçen'den üniversitelerin sınav sistemlerine ilişkin açıklama:

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, "Üniversiteler uygulayacakları sınav sistemi konusunda birbirinden farklı kararlar alıyor. Kararlar, üniversitenin bütün bileşenleriyle birlikte alınmalı." ifadesini kullandı.

Gökçen, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamındaki tedbirler nedeniyle uzaktan eğitime başlayan üniversitelerin sınavlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Üniversitelerin uygulayacakları sınav sistemi konusunda birbirinden farklı kararlar aldığına dikkati çeken Gökçen, özellikle internete ve bilgisayara erişimi kısıtlı olan ve salgın döneminde ders çalışabilecekleri kaynaklara ulaşamayan öğrencilerin zorluklar yaşadığını belirtti.

Öğrencilerin durumunun dikkate alınmaması halinde var olan maddi sorunların çok daha büyük eşitsizliklere neden olacağını savunan Gökçen, şunları kaydetti:

"Üniversitelerde kararlar, üniversitenin bütün bileşenleriyle birlikte alınmalı. Öğrencilerin eğitim hakkının sağlandığı, bu hakkın kullanımının önündeki engellerin kaldırıldığı bir anlayışa ihtiyacımız var. Öğrenciler, önceden açıklanmayan sınav sistemlerine tabi olacaklarını son anda öğreniyorken, kitaba, internete erişemeyen gençlerin durumu üniversite yönetimlerince bilinmiyor bile."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı