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Gündem CHP’li gezi imamı İhsan Eliaçık'tan müthiş itiraf: Bizim muhalefet seçimi kazanırsa...
Gündem

CHP’li gezi imamı İhsan Eliaçık'tan müthiş itiraf: Bizim muhalefet seçimi kazanırsa...

Gezicilerin ve komünistlerin imamlığını yapan İhsan Eliaçık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda muhalefetle ilgili itirafta bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-05-05 17:34:00 - 2022-05-05 17:39:37
CHP’li gezi imamı İhsan Eliaçık'tan müthiş itiraf: Bizim muhalefet seçimi kazanırsa...

Youtube kanalında daha önce 'maymundan geldiğini' söyleyen ve Müslümanları ifsada düşüren açıklamalarıyla bilinen CHP'li gezi imamı İhsan Eliaçık, muhalefetle ilgili bomba bir itirafta bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İhsan Eliaçık, muhalefetin iktidara gelmesi durumunda kendi düzenini kuracağını ve laik kapitalizmin süreceğini söyledi.

'Muhalefet kazanırsa kendi düzenini sürdürecek'

Eliaçık paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Muhafelet kazanırsa düzeni kendi işadamı, gazeteci vs. tayfasıyla sürdüreceklerine, sadece abdestli kapitalizmin laik kapitalizme dönüşeceğine, 10 bilmem kaç küsür yıl da bunlarla uğraşacağımıza dair kuvvetli bir sanrı içindeyim. Ömrümü yediniz ömrümü.

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