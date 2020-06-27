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Gündem

CHP'li gençlerden provokatif YKS pankartı! Gözaltına alındılar

İstanbul'da bazı caddelere provokatif pankart astıkları iddiasıyla gözaltına alınan CHP Esenyurt Gençlik Kolları Başkanı E.A. ile CHP gençlik kolları üyesi 3 kişi, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-27 22:46:00 -
CHP'li gençlerden provokatif YKS pankartı! Gözaltına alındılar

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bazı caddelere "ÖSYM manipülasyon yapacak kaybettiniz diye, kitapçıkların başından ayrılmayın" yazılı pankartlar asıldı.

Bu pankartların fotoğrafının "CHP Esenyurt Gençlik Örgütü" isimli/rumuzlu sosyal medya hesabından paylaşılması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çalışma başlatıldı.

Gözaltına alındılar

Güvenlik güçlerince paylaşımları yaptığı tespit edilen CHP Esenyurt Gençlik Kolları Başkanı E.A. ile CHP Gençlik Kolları üyesi 3 kişi, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan gözaltına alındı.

Şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Esenyurt Gençlik Örgütü imzalı 5 pankart güvenlik güçlerince toplatıldı.

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