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Gündem CHP’li genç mezara Tanju Özcan dansa
Gündem

CHP’li genç mezara Tanju Özcan dansa

22 yaşındaki CHP Mudurnu Gençlik Kolları Başkanı Şafak Duman yaşadığı binanın 4.katından düşerek hayatını kaybederken CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, hiçbir şey olmamış gibi birkaç saat sonra gerçekleşen Şevval Sam konserinde eşiyle birlikte dakikalarca oynadı.

Yeniakit Publisher
2021-09-01 16:15:00 -

 Yeni Akit  Ankara 

22 yaşındaki CHP Mudurnu Gençlik Kolları Başkanı Şafak Duman 30 Ağustos günü saat 19.00’da yaşadığı binanın 4.katından düşerek hayatını kaybetti. Gencin ölümü başta Mudurnu olmak üzere Bolu’da büyük üzüntüye yol açtı.

Mudurnu Gençlik Kolları Başkanı’nın öldüğü gün saat 21.00’de CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın belediye imkanlarıyla düzenlediği Şevval Sam konseri vardı.

Konser iptal edilmediği gibi, Tanju Özcan büyük bir neşe içinde eşiyle birlikte göbek atmakta hiçbir sakınca görmedi. Şevval Sam’ın şarkılarını ardı ardına sıralaması üzerine eşiyle birlikte ortaya fırlayan Tanju Özcan gerdan kırıp göbek attı.

Özcan’ın bu vurdumduymaz tutumuna partililerin vereceği tepki merak ediliyor?

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