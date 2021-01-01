CHP'li Fikri Sağlar bir açıklama daha yaptı: Alçaldıkça alçaldı!

"Yargılandığım zaman, türbanlı bir hakimin karşısına gittiğimde, haklarımı koruyacağı ve adaleti yerine getirebileceği konusunda kuşkum var." ifadelerinin sahibi CHP'li eski Bakan Fikri Sağlar, 'linç' kampanyasına maruz kaldığını söyleyecek kadar alçalarak, "Kafasını kuma gömenlerden, ekseni kayanlardan, sağa-sola şirin görünmeye çalışanlardan olmadan bu gerçeği anlatmaya ve siyasal İslamcı ideolojinin laik demokratik Cumhuriyeti yıkma hedefine milyonlarca yurttaşımızla birlikte karşı çıkmaya sonuna kadar devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

AK Parti iktidarına akılalmaz suçlama!

28 Şubat Türkiyesi'nde yaşananlardan yıllar sonra yüzsüzlükte çığır açan Sağlar, "Ben ve benim gibi düşünen milyonlarca yurttaşımız. Başı örtülü-başı açık ayrımı yapılmadan tüm kadınların dilediği kıyafetle, dilediği yerde çalışabildiği, kadın ve erkeğin eşit kabul edildiği farklı etnik kimliklerin, inançların, yaşam tarzlarının ötekileştirilmediği, laik, demokratik, özgürlükçü, eşitlikçi, sosyal ve adil bir hukuk devleti istiyor." dedi. Sağlar, kamuda başörtüsü serbestliği de dahil olmak üzere pek çok özgürlüğün önünü açan AK Parti iktidarını şöyle suçladı:

"AKP demokrasiyi, özgürlükleri ve adaleti yok ederek, din kurallarıyla yönetilen şeriat devleti hedefine Türkiye’yi adım adım sürüklüyor. "Kafasını kuma gömenlerden, ekseni kayanlardan, sağa-sola şiirin görünmeye çalışanlardan olmadan bu gerçeği anlatmaya ve siyasal İslamcı ideolojinin laik demokratik Cumhuriyeti yıkma hedefine milyonlarca yurttaşımızla birlikte karşı çıkmaya sonuna kadar devam edeceğim."