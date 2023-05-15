CHP'li Fazıl Say'dan seçim sonrası beklenmedik çıkış! "Şu andan itibaren..." deyip duyurdu

Seçim öncesi atıp tutan muhalif besteci ve piyanist Fazıl Say, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın başarısı karşısında adeta karalar bağladı.

Say, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Bu sabah; kafamda pek çok soru var hiçbirine cevap yok. Şu andan itibaren susuyorum çünkü cevaplarım yok. Hep de susacağım sanırım" ifadelerini kullandı.

Besteci Fazıl Say, Twitter hesabından Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve Cumhur İttifakı'nın çoğunluğu elde etmesiyle sonuçlanan TBMM seçimlerinin ardından paylaşımda bulundu.

Say, "Şu andan itibaren susuyorum çünkü cevaplarım yok. Hep de susacağım sanırım" dedi.

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Say, "Bu sabah; kafamda pek çok soru var hiçbirine cevap yok. Şu andan itibaren susuyorum çünkü cevaplarım yok. Hep de susacağım sanırım. Nasıl oldu, neden oldu, ne oldu, yaşamımız, yaşamım, umutlar, hak, gelecek. Hiçbirine yok. Bu sabah ben bu sabaha susuyorum. Hayat artık bu sabah" ifadelerini kullandı.