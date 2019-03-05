CHP’li Fatih Atay; “Efeler’in kaybettiği 5 yılı geri kazanacağız.”

Millet İttifakı Efeler Belediye Başkan Adayı Mehmet Fatih Atay, Kardeşköy Mahallesi’nde oturan vatandaşların isteklerini, şikayetlerini dinledi.

CHP’li Atay "Bugün hava çok sıoğuk ama sizin, candan ve samimi şekilde karşılamanız içimizi ısıttı. Bizi çok mutlu etti. Meclis üyesi adaylarımız, CHP ilçe örgütüm ve İyi Parti ilçe örgütümüz adıma sizlere teşekkür ediyorum, iyi ki varsınız. Siyasette yapacağınız şeylere söz vermelisiniz. Halkı bir sefer kandırabilirsiniz, bir daha da kandıramazsınız. Ben siyasi hayatım boyunca hiçbir zaman yapamayacağım hiçbir şeyin sözünü vermedim. O yüzden yıkılmadım, buradayım, dimdik ayaktayım. 31 Mart Yerel seçimlerinde sizlerin desteğiniyle Efeler Belediye Başkanı olduğum takdirde; Efeler Belediyesi’ni tüm Türkiye’ye örnek olacak belediye konumuna getireceğiz. Belediyemizde Avrupa Birliği Bürosu kuracağız. Bu büromuzda iyi derecede İngilizce bilen personel çalıştıracağız. Şimdi herkes merak ediyor Fatih Atay her yerde Avrupa Birliği Bürosu kuracağım diyor. Ne işe yarar bu Avrupa Birliği Bürosu.

Avrupa Birliği Bürosu, AB Mali İşbirliği kapsamında bölgesel kalkınmayı sağlamak içinAvrupa Birliği’nin oluşturduğu hibe fonundan yararlanmamızı sağlayacak. Arazisi olan, hayvancılıkla uğraşmak isteyen vatandaşlarımız, Efeler Belediyesi aracılığı ile AB birliğine proje hazırlayacak ve ücretsiz şekilde besihanesini oluşturacak hatta ve hata ücretsiz hayvan bile elde edebilecekler.

Bu söylediklerim kanıtı olmayan şeyler değil. Ekibimiz çok güçlü. İyi bir araştırma geliştirme ekibimiz var. 7’den 70’e Efeler’de yaşayan vatandaşlarımızın huzur içinde yaşamaları için çaba harcayacağız. Esnaflarımızın, işçilerimizin ve çiftçilerimizin zenginleşe bileceği bir kent inşaa edeceğiz.

Efeler ilçemizi ’Marka Şehir’ yapacağız. Ürettiğimiz ürünler değer kazanacak, kültürel mirasımıza sahip çıkacağız ve Efeler’in kapısını yerli ve yabancı turistlere açacağız. Böylece esnaf kazanacak, üretim yapan çiftçi kazanacak; yani kısacası değerli arkadaşlar Efeler kazanacak. Dezavantajlı vatandaşlarımız için de ’Engelli Konuk Evi’ projemiz var. Engelli ve yaşlı vatandaşlarımızı gönül rahatlığı ile emanet edebileceğiniz, profosyonel bir çalışma ekibi olan konuk evi inşaa edeceğiz. 31 Mart Yerel Seçimlerinde Efeler Belediyesi’ni kazandığımız takdirde; önceden ilçe başkanlığını, il başkanlığını ve milletvekilliğini yaptığım Türkiye’nin kurucu partisi Cumhuriyet Halk Partisi’nin temel ilkelerinden biri olan ’Derman Belediyecilik’ anlayışı ile Efeler’i tanıştıracağız. Efeler’in kaybettiği 5 yılı geri kazanacağız." dedi.

CHP’li Atay’a ziyaret esnasında CHP Efeler İlçe Başkanı Polat Bora Mersin, İyi Parti’li yöneticiler ve Meclis Üyesi Adayları eşlik etti.