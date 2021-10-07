CHP’li faşo Tanju’dan çifte vurgun

Bolukart biniş ücretlerinde ikametli üniversite öğrencilerinden 2 TL ücret alırken, ikametsiz öğrencilerin tek basımını 2 TL 65 Kuruş’tan ücretlendiren CHP’li Özcan’ın, belediyeyi borç batağından kurtarmak için çirkin bir kurnazlık örneği sergilediği ortaya çıktı. Özcan’ın, il dışından gelip yurtta kalan öğrencileri ikametgâh dayatmasıyla Bolu nüfusuna kaydettirip, belediyenin İller Bankası’ndan aldığı payı artırmak istediği öğrenildi

Kaz olarak görüyor

CHP’li Tanju Özcan “kardeşlerim” diye hitap ettiği üniversite öğrencilerine yönelik faşist ulaşım tarifesi ile ilgili yaptığı skandal açıklamada kirli niyetini şu sözlerle itiraf etti: “Üniversiteli kardeşlerimize bir çağrım var. Üniversiteli kardeşlerimiz birinci ikametgahlarını Bolu’ya aldırmadıkları takdirde indirimli uygulamalardan faydalanamayacaklar. Sebep ne? Burada da Bolu halkını düşündüğüm için. Senenin 9-10 ayında Bolu’da yaşıyorsun, Bolu’nun suyundan, alt yapısından faydalanıyorsun, indiriminden faydalanıyorsun.. E!.. Kardeşim bari ikametini buraya aldır da bende senin üzerinden İlbank’daki gelirimi arttırayım…” Gazetemize konuşan Bolu Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Uğur Akbay, şunları dile getirdi: “Bu resmen ayrımcılıktır. Ben bu uygulamanın doğru olmadığını düşünüyorum. Sırf iller bankasından fazla para almak için dışarıdan gelen öğrencilere zamlı tarife dayatmasında bulunmak ayıptır. Ayrıca bu dayatma diğer illerin hakkını da gasp etmek anlamına geliyor.”

Zamlı tarife eşitliğe aykırı

Avukat Kerami Özdemir ise, şunları söyledi: “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan öğrencilerin herhangi bir ilimizdeki belediye imkânlarından eşit şekilde yararlanma hakkı vardır. Bu hak, Anayasa’nın eşitlik ilkesinden kaynaklanır. Dolayısıyla Bolu Belediyesi’nin bu kararı hukuksuzdur. Öğrencilerin dava açması halinde iptal edilir. İller bankası payına dair tutumunun da eşitlik prensibine aykırıdır.”